टैरो राशिफल, 15 जनवरी 2018: कन्या राशि वालों की ठीक होगी आर्थिक स्थिति, मेष राशि वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं

मेष – पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आज के दिन पढ़ाई, डिग्री प्राप्त करेंगे। ज्ञान का लेन-देन करेंगे। करियर में रुझान बढ़ेगा। कुछ नया कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में छोटा झटका लग सकता है। गुड़ और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृषभ – आज फाइनेंस को मैनेज करने के लिए समय अच्छा है। अचानक धन लाभ मिल सकता है। करियर को फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक निवेश लाभकारी होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। कर्ज के लेन-देन से सावधान रहें। गेहूं की बाली से सूर्य को अर्ध्य दें।

मिथुन– आपके और आपके पार्टनर की इच्छा पूरी होगी। पार्टनरशिप से लाभ होगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। तनाव हो सकता है। मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा। चंद्र देव को नियमित रुप से अर्ध्य दें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं।

कर्क – करियर में नए अवसर मिलेंगे। करियर से लाभ मिलेगा। करियर में प्रशंसा मिलेगी। बॉस का साथ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। महिलाओं का साथ मिलेगा। तनाव रह सकता है। घर में महिलाओं का सम्मान करें और अपने हाथों से गुड़ की रोटी खिलाएं।

सिंह – आज के दिन रुके हुए काम में तेजी आएगी। अपने काम को लोगों से शेयर कर सकते हैं। प्रसन्नता और यश की प्राप्ति होगी। यात्रा कर सकते हैं। तनाव और बैचेनी हो सकता है। जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।

कन्या– आर्थिक सुधार होगा। पारिवारिक स्थिति सुधारने के लिए उपाय करेंगे। लेन-देन के मामलों में राहत मिलेगी। परिवार में सबका साथ मिलेगा। विश्वासघात मिल सकता है। श्रीराम दरबार को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। लाल रंग की मौली अर्पित करें।

तुला – लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। आर्थिक अवसर मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। भाग्य वृद्धि धीमी रहेगी। घर में सुंदरकांड का पाठ करें।

वृश्चिक – कार्यक्षेत्र में नई मिशाल पेश करेंगे। सामाजिक सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। सहयोगी से लाभ मिलेगा। मान-सम्माम मिलेगा। पर्सनल लाइफ पर ध्यान दें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।

धनु – काम की प्रशंसा होगी। बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में नए अवसर मिलेंगे। किसी अपने को खोने की सूचना मिल सकती है। घर की उत्तर दिशा में पीले रुमाल में हल्दी की गांठ बांधकर रखें।

मकर – आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी होगा। नए घर में जा सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं। कोई झटका लग सकता है। हनुमान मंदिर में आंवला और मिश्री चढ़ाएं।

कुंभ – दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना है। नए दोस्त बनेंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा। विदेश यात्रा कर सकते हैं। खर्चो पर नियंत्रण रखें। घर से निकलते समय दही, शक्कर खाकर निकलें।

मीन – धन लाभ हो सकता है। बोनस मिल सकता है। मेहनत का फल मिलेगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। खुश रहने की कोशिश करें। कृष्ण मंदिर में मीठा पान अर्पित करें।

First Published on January 15, 2018 8:22 am