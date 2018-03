टैरो राशिफल, 15 मार्च 2018: मेष राशि वालों की पूरी होगी मनोकामना, कर्क राशि वाले साथ रखें हरे रंग का रुमाल

मेष– नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं रहेगी। पैसों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। चांदी के चम्मच से एक चम्मच शहद खाएं।

वृषभ – ट्रेवल पर जाने के योग है। नियंत्रण बढ़ेगा। कानूनी मामलों में विजय मिलेगी। विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बैंगनी गमले में अपने रुम में हरे रंग का पौधा रखें।

मिथुन– विवाह संबंधित मामलों में देरी आएगी। नया सीख पाएंगे। बुरे व्यक्ति या बुरी आदत का साथ छूटेगा। प्रेम संबंध में तनाव रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के योग हैं। जल में एक चम्मच दूध मिलाकर स्नान करें या जरुरतमंद को दूध दान करें।

कर्क – रुके कामों से मानसिक परेशानी बढ़ेगी। तनाव से बचें। धोखा हो सकता है। अपनी सेहत पर ध्यान दें। हरे रंग का वस्त्र पहनें या हरा रुमाल साथ रखें।

सिंह– विदेश यात्रा में विलंब है। करियर में रुकावट आ सकती है। इमोशनली एक छोटी झटका लग सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। निराश हो सकते हैं। नहाने के पानी में समुद्री नमक मिलाएं।।

कन्या – आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। काम में बाधा आ सकती है। इच्छाओं की पूर्ति और लोन के मामलों में देरी होगी। सफेद तिल और शहद बराबर की मात्रा में स्नान के जल में मिलाएं।

तुला – मान-सम्मान बढ़ेगा। छोटा धन लाभ मिल सकता है। तनाव बढ़ सकता है। नए सफर की शुरूआत में बाधा आएगी। धोखा मिलने की संभावना है। तथ्यों को समझने की कोशिश करें। हनुमान मंदिर में इमरती अर्पित करें।

वृश्चिक – नए सफर की शुरुआत होगी। आर्थिक मामलों और अवसरों में देरी होगी। मान-सम्मान मिलेगा। विश्वासघात मिल सकता है। सेहत का ख्याल रखें। बरगद के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें।

धनु – महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। रूके हुए काम पूरे होंगे। नई प्रॉपर्टी, करियर में अवसरों के योग हैं। धन लाभ मिल सकता है। सरसों तेल का दीया लोहे के दीये में सुबह जलाएं।

मकर – लव और रोमांस बढ़ेगा, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। पुराने दोस्तों से मिलेंगे। खुशियां मनाने का दिन है। तनाव से बचें। लोहे के दीये में तिल के तेल की दीपक सुबह-शाम जलाएं।

कुंभ – पुरानी चिंताओं से उबरने के प्रयास करने होंगे। सच्चाई सामने आ सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ाएं। तनाव के कारण अवसर छूट सकते हैं। सुबह गजेन्द्र मोक्ष कथा का पाठ करें।

मीन– अचानक यात्रा के योग हैं। भावनाओं पर काबू रखें। साहसी कार्य में रुचि बढ़ेगी। धैर्य बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल के साथ सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

First Published on March 15, 2018 7:59 am