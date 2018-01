आज का प्रेम राशिफल, 15 जनवरी 2018: वृषभ राशि वाले रहेंगे रोमांटिक, इस राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर

मेष – आज आप फैसला करेंगे की पार्टनर के साथ रहना है या नहीं। मानसिक तनाव हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। सोच-समझकर कोई फैसला लें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलेगी।

वृषभ – आज आप अपने प्यार के साथ खूब रोमांस करेंगे। आज जीवनसाथी को आपके सच्चे प्यार का एहसास हो सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के साथ अपने बीते समय के बारे में बातें करेंगे।

मिथुन – पार्टनर के व्यस्त होने से उसके प्यार की कमी महसूस होगी। आज पार्टनर का प्यार पाने के लिए आपको इंतजार करना होगा। सिंगल लोगों को आज जीवनसाथी मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

कर्क – आज आपकी पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आज आप खुश रहेंगे। पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे।

सिंह – आज जीवनसाथी से भरपूर गिफ्ट्स मिलेंगे। आज पार्टनर की बातों से उनको अच्छे से जान पाएंगे। आज पार्टनर से शारीरिक संबंध बना सकेंगे। आज आपके रिश्तों में नया मोड़ आएगा।

कन्या – आज आपको पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। आप खुश रहेंगे। आज अपने पार्टनर के प्रति रिश्ते में गर्मजोशी दिखाएं। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।

तुला – आज का दिन प्यार के लिए अच्छा साबित होगा। पार्नटर के परिजनों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों प्यार में बदल सकती है। आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वृश्चिक – साथी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा। पार्टनर को आज खूब प्यार करेंगे। प्यार और संबंधों में प्यार की गर्मी लौटेगी। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है।

धनु – आज पार्टनर की इच्छा पूरी कर पाएंगे। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। जीवनसाथी से गिफ्ट्स मिल सकते हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है।

मकर – आज पार्टनर के साथ आपकी जिंदगी खुशनुमा रहेगी। आज का दिन प्रेम से सराबोर रहेगा। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। आज आपको शारीरिक सुख मिल सकता है।

कुंभ –आज आपकी किसी दोस्त से डेटिंग का प्रस्ताव मिल सकता है, जो आपको हैरानी में डाल सकता है। आज का दिन मौज-मस्ती में बिताएं। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य

मीन – आज अपने प्यार को महसूस कर पाएंगे। आज अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल होगी। पार्टनर से सुख मिलेगा। धन अधिक खर्च होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 15, 2018 8:49 am