टैरो राशिफल, 15 फरवरी 2018: मकर राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, धनु राशि वाले समय बर्बाद करने से बचें

मेष- नए अवसर मिलेंगे और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भूमि संबंधी लाभ हो सकता है। रिश्तों पर ध्यान दें। हल्दी की गांठ अपने साथ रखें।

वृषभ- अधूरे कार्य पूरे होंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। छोटी-छोटी चुनौतियां मिलेंगी। सेहत का ध्यान रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मिथुन- निवेश और कारोबार पर ध्यान दें। तरक्की के योग हैं। संतान सुख मिलेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सफेद और काले तिल साथ रखें।

कर्क- परिवार में शांति बनी रहेगी। भूमि संबंधी निवेश शुभ रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीले चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें।

सिंह- धन लाभ मिल सकता है। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। सेहत ठीक रहेगा। माथे पर सिंदूर और चमेली के तेल का तिलक लगाएं।

कन्या- किसी जरुरी प्रोजेक्ट में समस्या हो सकती है। अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेस पार्टनर से विवाद हो सकता है। चांदी की डिब्बी में शहद डालकर अपने साथ रखें।

तुला- घर में शांति रहेगी। परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। मयूर्श्वर गणपति की तस्वीर साथ रखें।

वृश्चिक- मेहनत ज्यादा करनी होगी। आर्थिक लाभ होगा। सरकारी काम पूरे होंगे। शिवलिंग पर चांदी के चंद्रमा चढ़ाएं।

धनु- अपना समय बर्बाद ना करें। ज्यादा काम करेंगे तो लाभ होगा। चीजों को देखकर संतुष्टि होगी। मन में निराशा हो सकती है। रोजान सूर्य को अर्ध्य दें।

मकर- बड़ा धन का लाभ होगा। चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। मेहनत ज्यादा करनी होगी। पन्ने के गणपति की प्रतिमा अपने साथ रखें।

कुंभ- छोटी-छोटी इच्छाएं पूरी होंगी। संतान के प्रति सतर्क रहें। धन का लाभ हो सकता है। चांदी की डिब्बी में सफेद तिल भरकर अपने पास रखें।

मीन- आलस्य ना करें, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। सहयोगी का साथ मिलेगा। पढ़ाई पर ध्यान दें। माता-पिता का ख्याल रखें। रक्त चंदन की लकड़ी अपने साथ रखें।

