टैरो राशिफल, 14 जनवरी 2018: कन्या राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, वृषभ राशि वाले सूर्य को करें गुलाब जल अर्पित

मेष– विवाह के योग बन रहे हैं। खुद का घर बना सकते हैं। आर्थिक निवेश से बचें। फाइनेंस में दिक्कत आ सकती है। धन हानि हो सकती है। सुबह जल में गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृषभ – भूमि विवाद में आर्थिक लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। दोस्तों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ खुशियां मनाएंगे। नौकरी के अवसर कम मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण करें। काम का बोझ बढ़ेगा। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मिथुन – आर्थिक लाभ होगा। लव और रोमांस पॉजिटिव रहेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। पिता के शब्द से दुख हो सकता है। धैर्य बनाकर रखें। धोखा हो सकता है। निवेश करने से बचें। सूर्य को तुलसी के पौधे में अर्ध्य दें।

कर्क– धन लाभ मिल सकता है। आय के नए साधन बनेंगे। करियर पर ध्यान देंगे। कारोबार संबंधित निर्णय लेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी पुरुष की बातों का असर ना होने दें। जल में अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

सिंह – पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। विश्वासघात हो सकता है। महत्वपूर्ण काम में मायूसी मिल सकती है। बेचैनी बढ़ सकती है। जल में अनार का रस मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या – महिलाओं का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। लोगों से कुछ भी शेयर ना करें। पार्टनर से मन मुटाव हो सकता है। बैचेनी बढ़ेगी। धोखे से बचें। जल में मूंग मिलाकर सूर्य देव को अर्ध्य दें।

तुला -परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। परिवार में परेशानी हो सकती है। आर्थिक परेशानी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। कोई भी निर्णय लेने से बचें। संबंधों में विश्वासघात हो सकता है। सूर्य को लाल गुलाब से अर्ध्य दें।

वृश्चिक – लव लाइफ और पार्टनरशिप पॉजिटिव रहेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप में रोमांस बना रहेगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे। बॉस और पिता का साथ मिलेगा। मेहनत करनी पड़ सकती है। जल में गुड़ और जावा के फूल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

धनु – विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ कम होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पर ध्यान दें। चंदन और चने की दाल से सूर्य को अर्ध्य दें।

मकर– विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। करियर संबंधित निर्णय लेंगे। धन लाभ होगा। करियर में ग्रोथ होगी। बेचैनी बढ़ेगी। सेहत पर ध्यान दें। जल में इलाइची मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कुंभ– दोस्तों से लाभ मिलेगा। लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी। जीवन पर अच्छा नियंत्रण रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक सहयोग की कमी होगी। मन में निराशा होगी। जल में घी मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मीन – विदेश यात्रा कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आर्थिक वृद्धि होगी। सहयोग मिलने में परेशानी होगी। अनावश्यक तनाव रहेगा। जल में चंदन और हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

First Published on January 14, 2018 9:17 am