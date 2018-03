टैरो राशिफल, 14 मार्च 2018: मिथुन राशि वाले चुका सकते हैं कर्ज, इस राशि के जातक गणपति को अर्पित करें धूप

मेष– रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। अपनी पहचान बनाने के लिए नया काम शुरू कर सकते हैं। कुछ जरूी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और सिंदूर का तिलक अर्पित करें।

वृषभ – ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई नई वस्तु खरीदने के योग बन रहे हैं। अच्छी खबर मिल सकती है। कागजात में हस्ताक्षर करते में सावधानी बरतें। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को गुलाब का तिलक अर्पित करें।

मिथुन– कर्ज चुकाने के योग हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों से जुड़े मामलों को लेकर सोच में बदलाव हो सकता है। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क – किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। दोस्तों से जुड़े किसी काम में उलझ सकते हैं। घर में सुख-शांति रहेगी। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को अक्षत का तिलक अर्पित करें।

सिंह– सोचे हुए काम पूरे नहीं होंगे। कोई पुराना बिल या पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को रक्त चंदन का तिलक अर्पित करें।

कन्या – नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी में सफलता के योग हैं। विवाह योग्य लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को बेलपत्र का तिलक अर्पित करें।

तुला – व्यापार में सफलता पाने के लिए उस काम को अच्छे से करें। ऑफिस में सहयोगी से मदद मिल सकती है। अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को घी और इत्र का तिलक अर्पित करें।

वृश्चिक – नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस का कोई अटका हुआ मामला निपट सकता है। ऑफिस में सहयोगी आपके काम से इंप्रेस हो सकते हैं। वाद-विवाद से बचें। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और सिंदूर का तिलक चांदी के वर्क के साथ अर्पित करें।

धनु – वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें। नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी बरतें। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को पीले अक्षत अर्पित करें।

मकर– खान-पान और पहनावे में भी कुछ बदलाव का मूड बन सकता है। आमदनी बढ़ सकती है। पैसों से आपकी कोई बड़ी समस्या सुलझ सकती है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को धूप अर्पित करें।

कुंभ – पुराने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। कारोबार मे सफलता मिल सकती है। अधिकारी पक्ष से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग हैं। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को चांदी के नेत्र अर्पित करें।

मीन – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार में मन लगाकर मेहनत करें। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और चंदन का तिलक अर्पित करें।

First Published on March 14, 2018 8:37 am