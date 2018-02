टैरो राशिफल, 14 फरवरी 2018: सिंह राशि वालों को मिल सकता है सम्मान, मकर राशि वालों पर बढ़ सकता है काम का बोझ

मेष- आर्थिक लाभ मिलेगा। परिवार में शांति रहेगी। विदेश यात्रा के योग है। वीजा संबंधी समस्याएं हल होगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। शहद और तुलसी श्री हरि को चढ़ाएं।

वृषभ- परिवार में सुख शांति रहेगी। सहयोगी का साथ मिलेगा। जीवन में बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंदूर और तुलसी श्री हरि को चढ़ाएं।

मिथुन- कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि विवाद सुलझ सकता है। किसी उलझन में फंस सकते हैं। श्री हरि को हल्दी और तुलसी अर्पित करें।

कर्क- आर्थिक लाभ हो सकता है। अधूरा काम पूरा हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। श्री नारायण को तुलसी और धूप अर्पित करें।

सिंह- मान-सम्मान मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। श्री हरि को नीला वस्त्र अर्पित करें।

कन्या- दिन अच्छा रहेगा। काम की जिम्मेदारी रहेगी। सेहत पर ध्यान दें। श्री हरि को चंदन और तुलसी अर्पित करें।

तुला- अटके हुए काम पूरे होंगे। पुराने रिश्ते खत्म होंगे। गलत निर्णय ले सकते हैं। उलझनों में फंस सकते हैं। श्री हरि को तुलसी, गुड़ और चना चढ़ाएं।

वृश्चिक- शुभ समाचार मिलेगा। शादी के योग हैं। ऑफिस में बॉस से तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। श्री हरि को मिश्री और माखन तुलसी के साथ चढ़ाएं।

धनु- पार्टनर से लाभ मिलेगी। लव लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा टल सकती है। धोखा मिल सकता है। श्री हरि को जनेऊ अर्पित करें।

मकर- दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। नए कार्य की शुरुआत होगी। काम का बोझ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। श्री हरि को खीर और तुलसी पत्र अर्पित करें।

कुंभ- मनोकामना पूरी हो सकती है। सफलता मिलने के योग हैं। विश्वासघात से सावधान रहें। श्री हरि को लाल वस्त्र चढ़ाएं।

मीन- विदेश यात्रा के योग हैं। वीजा संबंधी परेशानी दूर होगी। नौकरी मिलने के अवसर मिल सकते हैं। काम में व्यस्त हो सकता है। श्री हरि को हरे वस्त्र और तुलसी की माला चढ़ाएं।

First Published on February 14, 2018 10:25 am