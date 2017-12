टैरो राशिफल, 14 दिसंबर 2017: कन्या राशि वालों को हो सकता है धन प्राप्त, धनु राशि वाले करें शहद दान

मेष- रिश्तों में मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। धनिये का दान करें।

वृषभ- मन के मुताबिक काम होगा। यात्रा के योग हैं। सहयोगी का साथ मिलेगा। मानसिक तनाव कम हो सकता है। दोस्तों से वाद-विवाद हो सकता है। गुलाबी रंग का रूमाल दान करें।

मिथुन- नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। शुभ समाचार मिल सकता है। पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है। अध्यात्म से जुड़ेंगे। काले तिल का दान करें।

कर्क- करियर को सही दिशा दें। आर्थिक लाभ हो सकता है। घर मकान बना सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात होगी। तनाव से परेशान रहेंगे। काली उड़द दाल का दान करें।

सिंह- शुभ समाचार मिलेगा। सर्पूणता की स्थिति बनेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। भाग्य साथ देगा। मनोकामना पूरी होगी। मनासिक तनाव से परेशान रहेंगे। चने की दाल दान करें।

कन्या- धन प्राप्ति के संयोग हैं। कारोबार में लाभ होगा। मान-सम्मान बढ़ेगा। नए काम कर सकते हैं। काली दाल की खिचड़ी का दान करें।

तुला- वाणी पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। आर्थिक तरक्की हो सकती है। 100 ग्राम हल्दी का दान करें।

वृश्चिक- खुशखबरी मिलेगी। धैर्य और हिम्मत बनाकर रखें। ज्ञान से धन लाभ होगा। करियर से जुड़े फैसले ना लें। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें।

धनु- परेशान रहेंगे। जीवनसाथी से व्यवहार ठीक रखें। संपत्ति का लाभ होगा। आलस्य बढ़ेगा। सेहत का ध्यान रखें। शहद का दान करें।

मकर- स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान सुख कम मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। गेहूं का दान करें।

कुंभ- मनोकामना पूरी होगी। महिला मित्रों का साथ मिलेगा। फैसले सही लेंगे। सेहत पर ध्यान दें। कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा। दूध से बनी चीज का दान करें।

मीन- मित्रों का साथ मिलेगा। धन लाभ हो सकता है। विश्वासपात्र लोगों से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। वाद-विवाद से बचें। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें।

First Published on December 14, 2017 9:46 am