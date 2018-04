टैरो राशिफल, 14 अप्रैल 2018: मेष राशि वालों के बेहतर होंगे प्रेम संबध, इस राशि के जातक सूर्य को अर्पित करें रक्त चंदन

मेष – पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी और उनसे लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। आज आप पर सबकी नजर रहेगी। आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती है। जल में सफेद तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृषभ – आज भवन सुख मिल सकता है। विश्वासघात से बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। शादी में देरी हो सकती है। घर के काम में व्यस्त रहेंगे। सूर्य भगवान को रक्त चंदन चढ़ाएं।

मिथुन – आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों को सहयोग मिलेगा। धैर्य से काम लें। आज के दिन आप परेशान हो सकते हैं। जल में चंदन के इत्र को मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कर्क – प्रेम संबंध बेहतर होंगे। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। अच्छी खबर मिल सकती है। कानूनी मामले खत्म होंगे। आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

सिंह – नए सफर की शुरुआत होगी। पारिवार में शांति रहेगी। अच्छी खबर मिल सकती है। महिला मित्र से आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अनार के बीज से सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या– सेहत पर ध्यान दें। आज अपना धैर्य बनाकर रखें। किसी करीबी से विश्वासघात मिल सकता है। घर मेहमानों का आगमन हो सकता है। नए काम शुरू कर सकते हैं। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें।

तुला – भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। लव लाइफ अच्छी होगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। करियर में बदलाव आ सकता है। जल में रक्त चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बागवानी या खेती का काम में रुझान होगा। आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें।

धनु – सोच-समझकर कोई फैसला लें। जॉब में बदलाव आ सकता है। विदेश यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। जल में सफेद और काली तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मकर – मन को मायूस ना होनें दें। आलस्य से बचें। कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। धन लाभ मिल सकता है। नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कुंभ – प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। आपको मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख और वैभव बढ़ेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में दूध मिलाकर चांदी के लोटे से सूर्य को अर्ध्य दें।

मीन – कोई बात आपको परेशान कर सकती है। करियर में कोई बदलाव नहीं होगा। मन में मायूसी बढ़ सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

First Published on April 14, 2018 7:08 am