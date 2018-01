टैरो राशिफल, 13 जनवरी 2018: मकर राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, वृषभ राशि वाले दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें

मेष– आज कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें। कारोबार से जुड़े कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। तनाव से दूर रहें। यात्रा पर जा सकते हैं। दूध में दूर्वा मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृषभ – तनाव से बचें। मनचाही इच्छाओं पूरी होगी। मन उदास हो सकता है। कानूनी अड़चने आ सकती है। रिश्तों में मधुरता आएगी। दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मिथुन – भूमि संबंधी लाभ मिल सकता है। किसी सोच में डूबे रहेंगे। करियर के बेहतर मिलेंगे। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। कोई रिश्ता शुरु होगा। अनार का रस जल में मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कर्क – भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। काम का बोझ बढ़ सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सेहत पर ध्यान दें। तनाव हो सकता है। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। सूर्य के मंत्र का जाप करें।

सिंह – आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। भूमि विवाद हो सकता है। अच्छे अवसर मिलेंगे। वाणी पर संयम रखें। आपकी विजय होगी। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या – आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा। खुशियां और सफलता मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें।

तुला– अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। खुद के लिए सयम निकालें। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – मेहनत का फल मिलेगा। किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं।

धनु – पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। विदेश यात्रा में देरी हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं।

मकर – किसी से ज्यादा उम्मीद ना पालें। कोई खुशखबरी मिलेगी। यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन शुभ होगा। सारे काम पूरे होंगे। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें।

कुंभ – तनाव हो सकता है। किस्मत आपका साथ देगी। काम का बोझ रहेगा। आर्थिक मजबूती होगी। करियर में सफलता मिलेगी। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मीन – लेन-देन के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपका मान-सम्मान होगा। ऊर्जा से भरे रहेंगे। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

First Published on January 13, 2018 4:24 am