टैरो राशिफल, 12 मार्च 2018: मेष राशि वालों की पूरी होगी मनोकामना, इस राशि के जातक लगाएं हल्दी-चंदन का तिलक

मेष – आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। यात्रा के योग है। ट्रांसफर हो सकता है। अधूरे काम पूरे होंगे। समाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हनुमान जी की ध्यान करते हुए लाल रंग का तिलक लगाएं।

वृषभ– विदेश संबंधी काम पूरे होंगे। आर्थिक हानि होगी। लोन में समस्या आ सकती है। कानूनी मामलों में खर्चे बढ़ेंगे। माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

मिथुन– आर्थिक तरक्की मिल सकती है। धोखा मिल सकता है। कुछ बातें छुपाई जा सकती है। जरुरी कागजात साइन ना करें। बड़े फैसले ना लें। तुलसी के पत्तों का पेस्ट पानी में बनाकर माथे पर तिलक लगाएं।

कर्क– जीवन के नए सफर की शुरूआत होगी। वीजा और विदेश में नौकरी को लेकर तनाव बढ़ेगा। सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।

सिंह- आज आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। किसी संस्थान से जुड़ेंगे। किसी गुरु से सलाह ले सकते हैं। निराशा से बचें। पिता का सहयोग मिलेगा। रक्त चंदन का तिलक लगाएं।

कन्या – महिला मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। रोमांटिक रहेंगे। रिश्तों में धोखे से बचें। निराश रहेंगे। सेहत का ख्याल रखें। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर माथे पर तिलक लगाएं।

तुला- जीवन पर नियंत्रण कर पाएंगे। खुद के मकान और विवाह का योग है। मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। नींद में समस्या आएगी। चंदन के इत्र का तिलक लगाएं।

वृश्चिक – आज आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। धैर्य का फल मिलेगा। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। विवाद करने से बचें। रक्त चंदन का तिलक लगाएं।

धनु – आर्थिक मदद और गुड न्यूज मिलेगी। नए काम में गति आएगी। लोन अप्रूव हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर- आर्थिक सहायता मिल सकती है। निर्णाण कार्य पूरे होंगे। धन लाभ होगा। नाम-यश बढ़ेगा। साइन करने में सावधानी बरतें। सुबह-शाम माथे पर भस्म जरूर लगाएं।

कुंभ- दोस्तों से मदद मिलेगी। कानूनी मामले निपट जाएंदे। महिलाओं से सावधान रहें। विश्वासघात से सावधान रहें। सेहत का ध्यान रखें। भस्म को जल में मिलाकर उसका तिलक लगाएं।

मीन- पार्टनरशिप के योग हैं। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में मेहनत बढ़ाएं। किसी से बहस करने से बचें। कोई फैसला ना लें। हल्दी-चंदन का तिलक लगाएं।

First Published on March 12, 2018 8:45 am