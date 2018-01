टैरो राशिफल, 12 जनवरी 2018: धनु राशि वालों के बन सकते हैं सरकारी काम, तुला राशि वालों के मन में रह सकता है भय

मेष- लाभ के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप होगी। निवेश करने से बचें। तनाव बढ़ सकता है। इस मंत्र ‘मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये’ का जाप करें।

वृषभ- काम में सफलता मिलेगी। यात्रा सुखद रहेगी। पुराने कानूनी मामले परेशान करेंगे। ‘ऊं भूमि पुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा। वृष्टि कृद् वृष्टी हर्ता च पीड़ां हरतु में कुज:’ मंत्र का जाप करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं।

मिथुन- पुरानी परेशानी दूर हो सकती है। शादी तय हो सकती है। बुर्जुर्गों की चिंता हो सकती है। ‘चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा’ का पाठ करें। सरसों तेल का दीया जलाएं।

कर्क- नाम-यश मिलेगा। पुरानी चिंता परेशान कर सकती है। काम अधूरे छूट सकते हैं। सुबह-शाम ‘ऊं अंजनिसुताय च विद्यह् वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्ं’ मंत्र का जाप करें।

सिंह- भाग्य साथ देगा। आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों परिजनों से जुड़े मामले उलझ सकते हैं। दोस्तों भाइयों से मदद में कमी आएगी, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मंत्र का जाप करें।

कन्या- गुड न्यूज मिल सकती है। बॉस पर गलत प्रभाव छाड़ेंगे। कल पर चीजें ना छोड़ें। चारों जुग परताप तुम्हारा उजियारा का 11 बार पाठ करें। साथ ही घी का दीया जलाएं।

तुला- दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। कारोबार में लाभ मिलेगा। मन में भय रहेगा। ऊं भूमि पुत्रों जगतां भयकृत् सदा। वृष्टि कृद् वृष्टि हर्ता च पीड़ां हरतु में कुज: मंत्र का जाप करें।

वृश्चिक- चिंता ना करें। नाम-यश मिलेगा। पुराने काम बनेंगे। मानसिक थकावट महसूस करेंगे। इस मंत्र ‘मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये’ का जाप करें। साथ ही हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु- सरकारी काम बनेंगे। बॉस से रिश्ते अच्छे रहेंगे। रिश्तों के मामले उलझ सकते हैं। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का पाठ करें। सुबह-शाम घी का दीपक जलाएं।

मकर- विदेश यात्रा के योग हैं। आर्थिक मदद मिलेगी। जिम्मेदारियों की अनदेखी ना करें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना का सुबह-शाम 11 बार पाठ करें। घी का दीपक जलाएं।

कुंभ- दोस्तों की मदद करेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। शादी तय हो सकती है। आज कोई बड़ा फैसला ना लें। सुबह-शाम ‘संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा’ का पाठ करें। तिल के तेल का दीया जलाएं।

मीन- जूनियर आपसे खुश रहेंगे। पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। नाम-यश पाएंगे। सुबह-शाम सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना’ का पाठ करें। बजरंगी को चंदन चढ़ाएं।

First Published on January 12, 2018 10:21 am