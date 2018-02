टैरो राशिफल, 11 फरवरी 2018: धनु राशि वालों को मिल सकता है करियर में लाभ, कर्क राशि वाले महिला मित्र से सावधान रहें

मेष- आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। खुद का मकान बना सकते हैं। मनोकामना पूरी हो सकती है। तनाव से बचें। ऊं हं हमुमते नम: मंत्र का जाप करें।

वृषभ- विदेश यात्रा सफल रहेगी। मनोकामना पूरी हो सकती है। धोखे से बचें। मन में अशांति रहेगी। निवेश से खास लाभ नहीं होगा। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करते हुए हनुमान जी को गुड़-नारियल अर्पित करें।

मिथुन- नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है। आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ेगी। मन उदास रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। ‘ऊं हं हनुमते नम:’ मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को इलायची और मिश्री चढ़ाएं।

कर्क- पुराने मित्रों से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। पैसों से जुड़ा फैसला ना लें। महिला मित्रों से सावधान रहें। ऊं हं हनुनते नम: मंत्र जाप करें और हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें।

सिंह- सावधान रहें। मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामले आपके लिए शुभ रहेंगे। कार्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। अपने खिलाफ अफवाहों का ध्यान रखें। तनाव बढ़ सकता है। विश्वासघात से बचें। ‘ऊं हं हमुमते नम:’ मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को रक्त चंदन अर्पित करें।

कन्या- लव-लाइफ और पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। मान-सम्मान बढ़ेगा। कानूनी सलाह में आराम मिलेगा। आलस्य से दूर रहें। हनुमान जी को बेलपत्र अर्पित करें।

तुला- मनोकामनाएं पूरी होगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है लेकिन ज्यादा इमोशनल ना हों। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करें। साथ ही हनुमान जी को सुगंध अर्पित करें।

वृश्चिक- आर्थिक लाभ मिलेगा। जमीन संबंधी अच्छी खबर मिलेगी। मेहनत के फल में विलंब होगा। भावनात्मक रुप से थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर की आंख और लाल सिंदूर अर्पित करें।

धनु- करियर में लाभ मिलेगा। मान-सम्मान मिलेगा। साथ ही धन लाभ हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करें। साथ ही हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

मकर- रुके कार्य पूरे होंगे। संपत्ति सबंधी काम में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में खुशियां रहेगी। नए रिश्ते की शुरूआत हो सकती है। भूमि संबंधी विवाद में पड़ सकते हैं। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें। साथ ही हनुमान जी को धूप अर्पित करें।

कुंभ- विवाह के संयोग हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। विदेश यात्रा पर जाने के योग हैं। नई काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। पीपल के पत्ते पर राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें।

मीन- सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

First Published on February 11, 2018 10:33 am