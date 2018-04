टैरो राशिफल, 11 अप्रैल 2018: मिथुन राशि वालों को मिल सकती है रोजगार, मेष राशि वालों को मिलेगा धन लाभ

मेष – वैवाहिक जीवन सुखी रहेगी। जीवनसाथी के सहयोग से धन लाभ के योग बनेंगे। वाणी में मधुरता लाएं। ऊं अचिंत्याय नम: जपें।

वृषभ – कला और सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक लाभ हो सकता है। संगीत से जुड़े लोग सफल होंगे। ऊं अरुणाय नम: जपें।

मिथुन – यात्रा के योग बनेंगे। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। मनोरंजन का खर्च होगा। रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। ऊं आदि-भुताय नम: जपें।

कर्क – पारिवारिक मामलों में अनुकूल स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक प्रयासों में उन्नति होगी। छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। ऊं वसुप्रदाय नम: जपें।

सिंह – कारोबार की स्थिति अनुकूल रहेगी। प्रगति के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय लाभजनक रहेगा। प्रमोशन भी हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि होगी। ऊं भानवे नम: जपें।

कन्या – भाग्य का साथ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक बचत होगी, धर्म-कर्म में भी खर्च होगा। ऊं शांताय नम: जपें।

तुला – गुप्त धन मिल सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। प्रभाव में कुछ कमी महसूस करेंगे। लेन-देन में सावधानी रखें। ऊं इंद्राय नम: जपें।

वृश्चिक – बाहरी मामलों में अनुकूल स्थिति रहेगी। यात्रा के योग हैं। स्त्री पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। कारोबार में लाभ होगा। ऊं आदित्याय नम: जपें।

धनु- छोटे भाइयों के सहयोग से कार्य में सफलता मिलेगी, कारोबार में तेजी आएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। शत्रुपक्ष पर व्यय की संभावना रहेगी। ऊं शिवार्य नम: जपें।

मकर – कारोबार में अनुकूल स्थिति रहेगी। नौकरी के लिए समय उत्तम है। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। बेरोजगारों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। ऊं सहस्त्र किरणाय नम: जपें।

कुंभ – घर में सुखद वातावरण रहेगा। सभी मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। पारिवारिक सहयोग के साथ शुभ कार्य भी होंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी। ऊं ब्रह्राणे दिवाकर नम: जपें।

मीन – आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आय से अधिक खर्च होगा। सेहत ठीक रहेगी। कारोबार में सावधानी रखें। ऊं जटिये नम: जपें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 11, 2018 8:52 am