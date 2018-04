टैरो राशिफल, 10 अप्रैल 2018: कर्क राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, कन्या राशि वाले करें इस मंत्र का जाप

मेष – आज प्रेम प्रसंग में तनाव रह सकता है। चोट-चोरी से हानि हो सकती है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पुराना रोग आ सकता है। जोखिम ना लें। ऊं चं चंद्रमसे नम: जपें।

वृषभ – जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। कारोबार ठीक चलेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। ऊं बृं बृहस्पतये नम: जपें।

मिथुन – परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। पुराना रोग उभर सकता है। भूमि-भवन के कार्य सफल होंगे। छोटा धन लाभ मिल सकता है। ऊं शं शनैश्चराय नम: का जाप करें।

कर्क – खुशियां मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कारोबार ठीक रहेगा। खुशखबरी मिल सकती है। पुराना शत्रु परेशान कर सकता है। ऊं रां राहवे नम: जपें।

सिंह – अशुभ समाचार मिल सकता है। पुराना रोग उभर सकता है। कार्यभार अधिक रहेगा। विवादों से दूर रहें। विश्वासघात हो सकता है। ऊं सोम सोमाय नम: जपें

कन्या – प्रयास सफल रहेंगे। काम की तारीफ होगी। धन प्राप्ति के योग हैं। प्रयास सफल रहेंगे। लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। ऊं अं अंगारकाय नम: जपें।

तुला – शुभ समाचार मिलेगा। पुराने मित्र और संबंधी मिलेंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रसन्नता रहेगी। दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। विश्वासघात हो सकता है। बृं बृहस्पतये नम: जपें।

वृश्चिक – रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। उपहार मिल सकता है। संतान पक्ष की चिंता आपको परेशान कर सकती है। धन का अभाव हो सकता है। ऊं अं अंगारकाय नम: जपें।

धनु – फिजूलखर्च हो सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। तनाव रहेगा। जोखिम ना उठाएं। आज विश्वासघात हो सकता है। ऊं शं शनैश्चराय नम: जपें।

मकर – बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऊं कें केतवे नम: जपें।

कुंभ – नई योजना बनेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबार ठीक चलेगा। नेत्र पीड़ा संभव है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। ऊं ह्रीं सूर्याय नम: जपें।

मीन – धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कानूनी बाधा दूर होगी। कारोबार ठीक चलेगा। कारोबार में नुकसान हो सकता है। जोखिम लेने बचें। ऊं बुं बुधाय नम: जपें।

First Published on April 10, 2018 8:32 am