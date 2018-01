टैरो राशिफल, 08 जनवरी 2018: मेष राशि वालों के घर में होगा क्लेश, कन्या राशि वाले घर में करवाएं सुंदरकांड का पाठ

मेष – संबंधों में बदलाव होगा। जीवनसाथी से लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। शादी के योग बनेंगे। घर के मामले में परेशानी हो सकती है। गृह क्लेश बढ़ेंगे। पेट और आंतों से संबंधी परेशानी हो सकती है। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

वृषभ – पार्टनरशप अच्छी चलेगी। आज आपको धन लाभ मिलेगा। अपनी वाणी पर काबू रखना होगा। डायबिटीज या विकार से बचें। विदेश में सेटल हो सकते हैं। शनिवार को सरसों तेल शनि मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन – संबंध मधुर रहेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए आज का दिन सही है। अपने वादे पूरे करें। धन लाभ होगा। विवादों से दूर रहें। गुरुवार और शनिवार को सरसों तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क – आज का दिन सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव रहेगा। पार्टनर से अलगाव होगा। रिश्ते टूट सकते हैं। तनाव, बेचैनी, पैरों में तकलीफ रह सकती है। गंभीर रोग से बचें। एक माला ऊं जूं स: जपें।

सिंह- तनाव रहेगा। शक करने से बचें। संतान सुख में कमी रहेगी। सवा लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पीपल और बरगद के नीचे जल अर्पित करें।

कन्या– संबंध बेहतर रहेंगे। पति कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। कोई खास बदलाव नहीं है। पारिवारिक सुख में कमी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी। सुंदरकांड का पाठ करें।

तुला– संबंधों में समस्या रह सकती है। आपके कारण पार्टनर को लाभ होगा। संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। रोजगार में थोड़ी समस्या हो सकती है। 5 पीले फल शिव मंदिर में रख के आएं।

वृश्चिक – सेहत और संबंधों के मामले सामान्य रहेंगे। मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर से अलगाव संभव है। अफवाहों से बचें। वाणी पर काबू रखें। सेहत ठीक रहेगी। बरगद के नीचे दूध अर्पित करें।

धनु- संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर से व्यवहार खराब हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। चीनी वाले जल से सूर्य को अर्ध्य दें।

मकर – संबंधों के मामले खास नहीं है। तनाव रहेगा। फैसले नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। नौकरी के कारण संबंध प्रभावित होंगे। सोमवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर लेड पानी में बहाएं।

कुंभ – संबंध अच्छे रहेंगे। संतान सुख मिलेगा। पार्टनर से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पार्टनर से लाभ होगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। विश्वासपात्र लोगों से संबंध मजबूत होंगे। पिता से आर्शीवाद लें। बीमार लोगों की सहायता करें।

मीन– संबंधों में गलतफहमी ना बढ़ने दें। छोटी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। वाणी पर काबू रखें। संबंधों के मामले ठीक-ठाक रहेंगे। पीले रंग का जनेऊ पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

First Published on January 8, 2018 8:41 am