टैरो राशिफल, 06 मार्च 2018: वृश्चिक राशि वाले लेंगे अच्छे फैसले, मेष राशि वाले दान करें धनिया

मेष- रिश्तों में मधुरता लाएं। पुराना कर्ज परेशान कर सकता है। अधूरे कार्य पूरे होंगे। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। धनिये का दान करें।

वृषभ- संबंधों पर ध्यान दें। घर के अधूरे कार्य पर ध्यान देंगे। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। गुलाबी रंग का रूमाल दान करें।

मिथुन- कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में साझेदारी से लाभ नहीं मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। खुद पर संयम रखें काले तिल का दान करें।

कर्क- तनाव बढ़ सकता है। प्यार और रिश्ते मजबूत होंगे। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें।

सिंह- नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। कर्ज चुका पाएंगे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। खर्चें बढ़ सकते हैं। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें।

कन्या- कारोबार में साझेदारी ना करें। यात्रा करने से बचें। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है।गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें।

तुला- करियर से जुड़ा कोई फैसला ना लें। विश्वासघात से सावधान रहें। पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें।

वृश्चिक- बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। अच्छे फैसले लेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें।

धनु- विचारों में शुद्धता लाएं। मानसिक तनाव हो सकता है। वाणी पर काबू रखें। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं।

मकर- यात्रा में देरी हो सकती है। परिवार या दोस्तों की अनदेखी से तनाव हो सकता है। बरगद के पेड़ पर सूर्य को अर्ध्य दें। गेहूं का दान करें।

कुंभ- बड़ा अवसर मिल सकता है। करियर में परेशानी हो सकती है। नई खुशखबरी मिल सकती है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

मीन- भविष्य में अच्छे नए अवसर मिलेंगे। आज आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। ऑफिस मे आपकी तारीफ होगी। भूमि विवाद से सावधान रहें। जल में गुलाब जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

First Published on March 6, 2018 6:15 am