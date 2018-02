टैरो राशिफल, 06 फरवरी 2018 : मेष वाले कानूनी मामलों से बचें, वृषभ वाले बजरंग बली को चढ़ाएं गुड़

मेष – नागरिकता संबंधी मामलों में फायदा होगा। यात्रा का योग बन रहा है। ज्ञान बढ़ाने का समय है। कोर्ट कचहरी के मामलों से सतर्क रहें। धन हानि के योग हैं। हनुमान मंदिर में इलायची अर्पित करें।

वृषभ– सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। मानसिक परेशानी हो सकती है। बुरी खबर मिल सकती है। आमदनी में कमी आएगी। खर्चे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य पूरे होंगे। हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।

मिथुन– आज आप धार्मिक यात्रा जा सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचे। कारोबार में लाभ होगा। जीवनसाथी का व्यवहार अनुकूल रहेगा। पीले रंग का जनेऊ हनुमान जी को अर्पित करें।

कर्क– वाणी पर काबू रखें। करियर में तरक्की हो सकती है। साथी से विवाद हो सकता है। अपनों पर ज्यादा भरोसा ना करें। जमीन-जायदाद संबंधी कार्य पूरे होंगे। हनुमान जी के चमेली का तेल अर्पित करें।

सिंह– मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। दोस्तों से संबंध बेहतर रहेंगे। सहयोगियों से मदद मिलेगी। मौज-मस्ती में दिन गुजरेगा। हनुमान जी के चांदी के नयन अर्पित करें।

कन्या– महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। पार्टनर से विवाद बढ़ सकता है। संबधों में तनाव आ सकता है। पिता से गिफ्ट मिल सकता है। हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

तुला– स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता जुड़ सकता है। भाग्य में बदलाव आ सकता है। मानसिक रूप से मजबूत होंगे। निवेश कर सकते हैं। हनुमान जी को इमरती अर्पित करें।

वृश्चिक– कानूनी मामलों में सावधान बरतें। बच्चों के साथ समय बिताएंगे। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। घर पर गेस्ट आ सकते हैं। हनुमान जी को मखाने अर्पित करें।

धनु– आत्मविश्वास मजबूत होगा। नौकरी और कारोबार में पूरा सहयोग मिल सकता है। नौकरी मिल सकती है। आज आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। हनुमान को झंडा अर्पित करें।

मकर– आज आपकी इनकम बढ़ेगी। जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेगा। आधुनिक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। अध्यात्म के साथ ही अपने काम पर भी ध्यान दें। हनुमान जी को चांदी का वर्क अर्पित करें।

कुंभ– विश्वासघात से बचें। नौकरी में समय से काम पूरे होंगे। जीवन में प्यार रहेगा। धन लाभ होगा। पुरानी बातों पर गौर करें। हनुमान जी को खजूर अर्पित करें

मीन– विदेश में नौकरी के योग हैं। सामाजिक स्तर पर वर्चस्व बना रहेगा। सबकुछ नियंत्रण में रहेगा। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। किसी अचानक यात्रा के लिए तैयार रहें। आज हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें।

First Published on February 6, 2018 8:44 am