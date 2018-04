टैरो राशिफल, 05 अप्रैल 2018: मेष राशि वाले शुरू कर सकते हैं नया काम, कन्या राशि वाले तनाव से रहें दूर

मेष – नए काम करने के लिए समय शुभ है। धन बढ़ेगा। आज का दिन पार्टनरशिप के लिए महत्वपूर्ण है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की माला पर ऊं हं हनुमते नम: जपें।

वृषभ – काम से जुड़े नए विचार आएंगे। पुराने रिश्ते खत्म होंगे। तनाव बढ़ेगा। धोखा हो सकता है। ऊं श्री श्रीयै नम: जपें।

मिथुन- आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा। दोस्ती और पार्टनरशिप से लाभ होगा। अकेलापन महसूस करेंगे। अचानक फैसले लेंगे। ऊं ऐं बुं बुधाय नम: जपें।

कर्क – बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ेगा। जिम्मेदारियां अच्छे निभाएंगे। करियर में नए अवसर मिलेगा। आर्थिक परेशानी दूर होगी। लेन-देन के मामलों में सावधान रहें। नमामि शशिनाम सोमं शंभोर मुकुट भूषणम जपें।

सिंह – धैर्य बढ़ेगा। फोकस अपनी तरफ लाने से लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। नया बिजनेस शुरु करने का समय है। किसी पर विश्वास ना करें। जपा कुसुम संकाशं काष्यपेयं महाद्युतिम जपें।

कन्या – किस्मत आपका साथ देगी। कई चुनौतियों का सामना करेंग। विचारों में जकड़े रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। तनाव से बचें। ऊं बुं बुधाय नम: जपें।

तुला – आज के दिन को पूर्ण महसूस करेंगे। जीवन में मधुरता रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी। यात्रा पर जा सकते हैं। ऊं क्लीं शुं शुक्राय नम: जपें।

वृश्चिक – आज की सुबह नए काम की शुरुआत होगी। फैमिली प्लानिंग कर पाएंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज रोमांस बढ़ेगा। धन लाभ मिल सकता है। ऊं क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम: जपें।

धनु – मनचाही इच्छी पूरी होगी। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। आप खुश रहेंगे। लोन संबधी लाभ मिलेगा। तनाव से बचें। ऊं झ्रां झ्रीं झ्रौं स: गुरुवे नम: जपें।

मकर – विवाद से बचें। अकेलापन महसूस करेंगे। नींद में परेशानी हो सकती है। वाद-विवाद से दूर रहें। ऊं शन्नो देवीरभिष्टडआपो भवन्तुपीतये जपें।

कुंभ – पार्टनरशिप मजबूत रहेगी। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। आज के दिन लाभ मिल सकता है। आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें। ऊं मंदाय नम: जपें।

मीन – आज के दिन जीवन में एक नियंत्रण बना रहेगा। आप अनुशासन में रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं। तनाव से बचें। ऊं ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम: जपें।

First Published on April 5, 2018 3:39 am