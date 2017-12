टैरो राशिफल, 04 दिसंबर 2017: कर्क राशि वालों को मिल सकती है नौकरी, सिंह राशि वाले शिव मंदिर में चढ़ाएं काली उड़द

मेष – आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। कोई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। घर में मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं।

वृषभ – आज किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। आपके किसी पुराने प्लान में बदलाव आ सकता है। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। शादी का योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन – आज आपके पुराने कार्य पूरे होंगे। काम के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कर्क – आज आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं।

सिंह – आज के दिन सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कन्या – ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। धैर्य बनाएं रखें। मानसिक तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें।

तुला – आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।

वृश्चिक – आज आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। निजी मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन उत्तम है। नए दोस्तों बनेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं।

धनु – काम से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं।

मकर – कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। धन लाभ के योग हैं। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें।

कुंभ – एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग हैं। आलस ना करें। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं।

मीन- आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे। ऊर्जा से भरे रहेंगे। लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं।

