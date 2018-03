टैरो राशिफल, 03 मार्च 2018: कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, इस राशि के जातक शिव मंदिर में दूध चढ़ाएं

मेष – जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। कोई जरूरी कार्य के लिए योजना बनाएंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं।

वृषभ – आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी के बहकावे में ना आएं। 3ηयात्रा से लाभ होगा। योजना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। शादी का योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन – रोमांटिक मूड में रहेंगे। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। काम काज के अलावा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। दूसरों पर निर्भर ना रहें। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कर्क – बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं।

सिंह – आज आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। चिंता से बचें। आज के दिन महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। चतुराई से सफल होंगे। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

कन्या – विश्वासघात मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। 100 ग्राम काले तिल किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।

तुला – माता-पिता का सहयोग मिलेगा। इच्छानुसार काम करेंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। काम जल्दी पूरे होंगे। एक पैकेट हल्दी किसी नारायण मंदिर में दान करें।

वृश्चिक – स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें। नए मित्र बनेंगे। भावुक रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं।

धनु – सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है। रोजगार में मदद मिलेगी। पुराना कोर्ट मैटर परेशान कर सकता है। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं।

मकर – धन लाभ हो सकता है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। कोई नया काम मिल सकता है। रोजगार संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। खर्चों से तनाव बढ़ सकता है। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें।

कुंभ – आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। आलस ना करें। यात्रा के योग हैं। एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं।

मीन– लगन से परिस्थिति का सामना करेंगे। बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। किसी लक्ष्य को लेकर बहुत उत्सुक रहेंगे।नारायण मंदिर में सवा किलो गेहूं चढ़ाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 3, 2018 4:58 am