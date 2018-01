टैरो राशिफल, 03 जनवरी 2018: सिंह राशि वालों को मिलेगी तारीफ, मिथुन राशि वाले दान करें काली चीज

मेष– आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश में नौकरी के योग बन रहे हैं। आज के दिन किसी अध्यात्मिक लगाव ज्यादा होगा साथ ही किसी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। किसी की बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हों। आज बहते हुए पानी में 125 ग्राम गुड़ का दान करें।

वृषभ– मनोकामना पूरी हो सकती है। जो काम करने की इच्छा है वह पूरा हो सकता है। किसी जगह से शुभ समाचार मिलने हैं। किसी करीबी से रिश्ते में खटास आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हल्दी मिश्रित चावल का दान करें।

मिथुन– परिवार में खुशियां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में खुशी मिलेगी। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। काम अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। काली चीज का दान करना शुभ रहेगा।

कर्क– करियर में भी तरक्की होगी। पार्टनरशिप के मामलों में तेजी आएगी। प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग करेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाएं।

सिंह– ऑफिस में काम की तारीफ होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम के लिए नाम और यश मिलेगा। इसके साथ कड़े फैसले लेंगे। सेहत का ख्याल रखें। 125 ग्राम दाल बहते हुए पानी में दान करें।

कन्या– आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। आज काम में हताशा मिल सकती है। किस्मत का साथ मिलेगा। पारिवारिक वर्चस्व बढ़ेगा। इसके साथ प्रॉपर्टी के मामलों में सफल होगें। किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें। 125 ग्राम गुड़ का दान करें।

मकर– स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकता है। खराब संगति से बचें। पैसों के मामले में नुकसान हो सकता है। नारायण मंदिर में 125 ग्राम खजूर दान करें।

कुंभ– विदेश जाने के योग है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। आज के दिन कही से शुभ खबर मिल सकती है। नाम और यश मिलेगा। हवाई यात्रा कर सकते हैं। शिव मंदिर में मीठा पान चढ़ाना शुभ रहेगा।

मीन– आज का दिन आपके लिए अच्छा है। काम में सफलता मिलेगा। सफलता और खुशियों का समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। शिव मंदिर में 125 ग्राम दही दान करना शुभ रहेगा।

First Published on January 3, 2018 8:48 am