टैरो राशिफल, 03 फरवरी 2018: सिंह राशि वाले रहें हित शत्रुओं से सावधान, कर्क राशि वाले बजरंगबली को चढ़ाएं जनेऊ

मेष – आज घर मे नए गेस्ट आ सकते हैं। मकान बनाने की प्लानिंग कर सकेंगे। आपको धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। ऊं हं हमुमते नम: मंत्र का जाप करें।

वृषभ – आज निवेश करने से पहले थोड़ा सोचें। आज आपको विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। विश्वासघात से बचें। पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मन में अशांति रहेगी। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करते हुए हनुमान जी को गुड़-नारियल अर्पित करें।

मिथुन – आज आपको नौकरी मे तरक्की मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में रहेगी। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। मन प्रसन्न रहेगा। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को इलायची और मिश्री चढ़ाएं।

कर्क – आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। महिला मित्रों से सावधान रहें। पैसों से जुड़ा फैसला ना लें। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय लें सकेंगे। ऊं हं हनुनते नम: मंत्र जाप करें और हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें।

सिंह – आज अपने हित शत्रुओं से सावधान रहें। मान-सम्मान बढ़ेगा। अपने खिलाफ अफवाहों का ध्यान रखें। तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामले आपके लिए शुभ रहेंगे। विश्वासघात से बचें। कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। ऊं हं हमुमते नम: मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को रक्त चंदन अर्पित करें।

कन्या – आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। कानूनी सलाह में आराम मिलेगा। लव-लाइफ और पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आलस्य से दूर रहें। हनुमान जी को बेलपत्र अर्पित करें।

तुला – नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मनोकामनाएं पूरी होगी। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करें। साथ ही हनुमान जी को सुगंध अर्पित करें।

वृश्चिक – मेहनत के फल में देरी हो सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कामकाज पूरे होंगे। भावनात्मक रुप से थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर की आंख और लाल सिंदूर अर्पित करें।

धनु – सेहत का ध्यान रखें। करियर में लाभ मिलेगा। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। मान-सम्मान मिलेगा। धन लाभ हो सकता है। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का ध्यान करें। साथ ही हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

मकर – आज आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नए रिश्ते की शुरूआत हो सकती है। संपत्ति सबंधी काम में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में खुशियां रहेगी। भूमि संबंधी विवाद में पड़ सकते हैं। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें। साथ ही हनुमान जी को धूप अर्पित करें।

कुंभ – आज आपके विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेश यात्रा पर जाने के योग हैं। विवाह के संयोग हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नया काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। पीपल के पत्ते पर राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें।

मीन – आज आपकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। मन उदास रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऊं हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को इलायची और मिश्री चढ़ाएं।

First Published on February 3, 2018 4:10 am