टैरो राशिफल, 03 अप्रैल 2018: मिथुन राशि वालों का ऑफिस में हो सकता है विवाद, मेष वाले श्रीराधा-कृष्ण को अर्पित करें लाल रंग के वस्त्र

मेष – कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। अविवाहितों का विवाह का योग है, प्रेम संबंध में पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। गोवल्लभाय स्वाहा जपें। श्रीराधा-कृष्ण को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें।

वृषभ – धोखे से बचें, महिलाओं से विवाद हो सकता है। बिजनेस में विस्तार हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को इत्र अर्पित करें।

मिथुन- ऑफिस में विवाद हो सकता है। भूमि संबंधित विवाद होंगे। पति-पत्नी के बीच मधुरता रहेगी। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को वृंदा की माला अर्पित करें।

कर्क – मन बेचैन रहेगा। कानूनी मामलों में परेशानी रहेगी। तनाव से बचें, लोन की ईएमआई में परेशानी हो सकती है। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को खीर अर्पित करें।

सिंह – यात्रा कर सकते हैं। किसी नए कोर्स में दाखिला लेंगे। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को अनार अर्पित करें।

कन्या – प्रेम संबंध मजबूत रहेंग। पार्टनरशिप के योग प्रबल हैं। रोमांस और क्रिएटिव आइडिया में दिन बीतेगा। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को मीठा पान अर्पित करें।

तुला- नौकरी या आय स्त्रोत पर ध्यान बनाकर रखें। स्थिति हाथ से निकल सकती है। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। घर की साज-सजावट में खर्चे बढ़ सकते हैं। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को शहद अर्पित करें।

वृश्चिक – सेहत का ध्यान रखें। शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। ऑफिस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फैसले ना लें। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को पान अर्पित करें।

धनु – तनाव से बचें, किसी फैसले में ना पड़ें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को केले अर्पित करें।

मकर – इच्छापूर्ति होगी। सेहत का ख्याल रखें। भावनात्मक स्थिरता रहेगी, धैर्य बढ़ेगा। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को काजल अर्पित करें।

कुंभ – मनचाहे काम पूरे होंगे। सम्मान प्राप्ति के योग हैं। नए संबंधों के आसार हैं। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को नीले वस्त्र, आंवले अर्पित करें।

मीन – पुराने आर्थिक निवेश को लेकर फैसले लेंगे। किसी बीमा से लाभ मिलेगा। मेहनत का फल थोड़े समय बाद मिलेगा। गोवल्लभाय स्वाहा जपें और श्रीराधा-कृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 3, 2018 8:47 am