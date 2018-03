टैरो राशिफल, 02 मार्च 2018: कर्क राशि वालों को मिलेगा प्रॉपर्टी से लाभ, तुला राशि वाली तली चीज ना खाएं

मेष– पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। समाज में यश मिलेगा। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। सेहत का ख्याल रखें। आज दूध का उपयोग ना करें।

वृषभ– दूसरों की मदद करेंगे। करियर की चिंता रहेगी। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। आज नमक का सेवन ना करें।

मिथुन– आर्थिक फैसले सफल होंगे। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। हरी सब्जी का प्रयोग ना करें।

कर्क– किसी के बहकावे में ना आएं। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे। शांत मन से विचार करें। आज चीनी का सेवन ना करें।

सिंह– पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। आज आपको कही से खुशखबरी मिल सकती है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें।

कन्या– भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें।

तुला– समाज में मान-सम्मान मिलेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं।

वृश्चिक– दोस्तों से बहस हो सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे।आज के दिन काली उड़द का सेवन ना करें।

धनु– जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रोजगार में प्रगति के योग हैं। धैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। रुका हुआ धन मिलेगा। बेसन या चने की दाल का सेवन ना करें।

मकर- संतान का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। माता-पिता के सहयोग से पुराना कर्ज उतरेगा। मसूर की दाल का सेवन ना करें।

कुंभ- कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। सैलरी बढ़ सकती है। भावनात्मक तौर पर झटका लग सकता है। आज के दिन मक्खन का सेवन ना करें।

मीन– आर्थिक लाभ मिल सकता है। सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। कोई रिश्ता टूट सकता है। हरी मूंग की दाल का सेवन आज ना करें।

First Published on March 2, 2018 8:22 am