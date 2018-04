टैरो राशिफल, 02 अप्रैल 2018: कन्या राशि वालों को मिलेगा कारोबार में विस्तार का मौका, सिंह राशि वाले खीर से करें शिवलिंग का अभिषेक

मेष – आज आपको मेहनत का शुभ फल मिलेगा। बॉस से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। करियर और कामनाओं में तालमेल बैठाएं। लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और ऊं ह्रीं नम: शिवाय जपें।

वृषभ – लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। समाज में जान-पहचान बढ़ाएंगे। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबध में धैर्य काम आएगा। लोगों पर आप पर विश्वास बढ़ेगा। ऊं ह्रीं नम: शिवाय का जाप कर शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

मिथुन – मनपसंद स्थान पर यात्रा करेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। किसी शिक्षा संस्थान में बतौर प्रवक्ता जाएंगे। हरे मीठे पान द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क- बिजनेस और करियर में विस्तार के मौके मिलेंगे। लोगों पर प्रभाव बना रहेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आज मेहनत का फल मिलेगा। खीर से शिवलिंग का अभिषेक करें।

सिंह – अचानक नए काम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान और लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे। आप साहस से भरे रहेंगे। खजूर द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

कन्या – बिजनेस में अच्छी डील्स होंगी। सेल्स में हैं तो आज लाभ होगा। आज लेखन और प्रजेंटेशन के मामले अच्छे रहेंगे। बेलपत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

तुला – अचानक धन लाभ होगा। बोनस या अटका हुआ धन मिल सकता है। घर की सजावट में मन लगेगा। प्रॉपर्टी के काम में लाभ होगा। दही द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृश्चिक – रोमांटिक वेकेशन पर जा सकते हैं। पार्टनर को नया गिफ्ट देंगे। टिकट बुकिंग में सावधानी बरतें। नए लोगों से मिलेंगे। संबंध मधुर होंगे। गुड़ द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

धनु – छोटी पार्टी होस्ट कर सकते हैं। आपकी तारीफ होगी। काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अचानक लाभ होगा। गोपी चंदन द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें।

मकर – प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। पार्टनरशिप से लाभ होगा। प्रेम संबंध को शादी की ओर ले जाएं। जीवनसाथी मिल सकता है। सरसों के तेल में जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।

कुंभ – रुके हुए प्रोजेक्ट में कोई पैसे लगाएगा। बिजनेस का विस्तार होगा। आर्थिक मदद मिल सकती है। धन लाभ होगा। सफेद और काले तिल शहद में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।

मीन- अचानक यात्रा के योग हैं। लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी। इनोवेटिल आइडियाज आएंगे। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। गोपी चंदन द्वारा अभिषेक करें।

First Published on April 2, 2018 9:12 am