टैरो राशिफल, 01 मार्च 2018: सिंह राशि वालों को मिल सकता है सम्मान, धनु राशि वालों को हो सकता है तनाव

मेष- विदेश जाने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। कारोबार के मामले में यात्रा पर जा सकते हैं। ज्ञान को बढ़ाने का समय है। आज कोई जरूरी काम में देरी ना करें। आज क्रीम या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।

वृषभ- काम में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। लोन के मामले में देरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हरे रंग का रुमाल साथ रखें।

मिथुन- आज रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा। निवेश, कानूनी मामलों में सतर्क रहें। समझौते करके चलें। वकीलों से विवाद हो सकता है। सफेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें।

कर्क- आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में लाभ होगा, धैर्य रखने से लाभ मिलेगा। नए काम शुरु होंगे। वाद-विवाद से बचें। लाल रंग के कपड़े पहनें लाभ मिलेगा।

सिंह- आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। महत्वाकांक्षा बढे़गी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कमिटमेंट से काम करें। चिंतित रहेंगे। हरे रंग का प्रयोग करें।

कन्या- आज आपको सफलता मिल सकता है। खुशियां मनाने का समय है। पुराने अटके काम पूरे होने से घर में खुशियां रहेगी। संबंधों में निराशा मिल सकती है। गुलाबी रंग का रुमाल साथ रखें।

तुला- भाग्य साथ देगा। बड़ा अवसर मिल सकता है। ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ेगा। आज आलस्य ना करें। मेहनत करें। लाल रंग का रुमाल जरुर साथ रखें।

वृश्चिक- विश्वास करने से लाभ मिलेगा। आर्थिक मदद मिल सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पीले रंग के कपड़े धारण करें।

धनु- दोस्तों से मदद मिलेगी। दूसरों की उम्मीदें पूरी करेंगे। आज आपकी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। मन में तनाव हो सकता है। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे आपको लाभ मिलेगा।

मकर- अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रमोशन मिल सकता है। समाज में जान-पहचान बढ़ाएं। नए काम शुरू करने के लिए समय अभी ठीक नहीं है। काले या ग्रे रंग के कपड़े पहनें। लाभ मिलेगा।

कुंभ- परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। आर्थिक मदद की उम्मीद ना रखें। पीले रंग के वस्त्र आज के दिन धारण करें।

मीन- विदेश यात्रा के योग हैं। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। लोन की चिंताएं आपको सता सकती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। लाल या नारंगी रंग का धागा या माला पहनें, लाभ मिलेगा।

First Published on March 1, 2018 8:44 am