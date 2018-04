टैरो राशिफल, 01 अप्रैल 2018: मिथुन राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ, सिंह राशि वाले दान करें चने की दाल

मेष– आज आपकी विश्वासपात्र लोगों से दोस्ती होगी। शादीशुदा जीवन में खुशियां आएगी। पति-पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। कारोबार में मुनाफा हो सकता है। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है इससे सावधान रहें। बेचैनी और तनाव रहेगा। शिव मंदिर में काले तिल का दान करें।

वृषभ – आज आपको साथियों का सहयोग मिलेगा। पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है। आज अटके हुए काम पूरे होंगे। मानसिक तनाव हो सकता है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज शिव मंदिर में गुलाबी रुमाल का दान करें।

मिथुन– आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। नए बिजनेस प्लान कर सकेंगे। जीवन के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। हरे धनिए का दान करें।

कर्क – आज आपके नए दोस्त बनेंगे। भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। खुद का घर बना सकते हैं। खुशियों से भरा दिन रहेगा। तनाव से बचे। लोगों के साथ मुलाकात अच्छी रहेगी। शिव मंदिर में काली उड़द का दान करें।

सिंह – आज आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। पूंजी निवेश करने से बचें। घर में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। सेहत पर ध्यान दें। चने की दाल का दान करें।

कन्या – आज नए काम शुरू कर पाएंगे। नए काम से आपकी तारीफ होगी। कारोबार में तेजी आएगी। चिंता ना करें। धन प्राप्ति के योग हैं। काली दाल की खिचड़ी दान करें।

तुला – आज माता का सहयोग मिलेगा। करियर में तरक्की के योग हैं। गुस्से पर काबू रखें। धन लाभ के योग हैं। वाणी पर संयम रखें। आर्थिक तरक्की मिल सकती है। वाद-विवाद हो सकता है। हनुमान मंदिर में सिंदूर दान करें।

वृश्चिक – अध्यात्मिक चीजों की ओर रुझान बढ़ेगा। आज किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। झटका लग सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा। ज्ञान द्वारा धन प्राप्त करेंगे। विश्वासघात हो सकता है। तांबे के सिक्के शिव मंदिर में रखें।

धनु – पार्टनर से अच्छा व्यवहार करें। मान-सम्मान मिलेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। हिम्मत से काम लें। तनाव बना रहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। सेहत पर ध्यान दें। शहद का दान करें।

मकर – आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। आपके काम की तारीफ होगी। किसी महिला का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलेगा। सवा पाव गेहूं का दान करें।

कुंभ – कारोबार की गति कम होगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार में सहयोग मिलेगा। पुरानी दोस्ती अच्छी रहेगी। यात्रा कर सकते हैं। दूध से बना हुआ सामान दान करें।

मीन – विश्वासपात्र लोगों से मुलाकात होगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। धन लाभ मिल सकता है। नई चीजें सीखने को मिलेगी। दोस्तों का साथ मिलेगा। जॉब में परेशानी हो सकती है। शिव मंदिर में गुलाब जल का दान करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on April 1, 2018 8:49 am