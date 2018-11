विवाह शुभ मुहूर्त 2018: ये है नवंबर महीने में शादी के शुभ मुहूर्त

Shaadi, Marriage Shubh Muhurat November 2018 in Hindi: इस महीने 19 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी होती है। माना जाता है इस दिन देव 4 महीने बाद जागते है, जिसके बाद से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरूआत हो जाती है। माना जाता है आषाढ़ माह की शुक्ल को श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में 4 माह के शयन के लिए चले जाते हैं। इसलिए इन चार महीने हिंदू धर्म में शादी और अन्य शुभ कार्य नहीं होते हैं।

आइए आज जानते हैं नवंबर माह में शादी के शुभ मुहूर्त – इस महीने शादी के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला 19 नवंबर और दूसरा 25 नवंबर।

1. 19 नवंबर विवाह शुभ मुहूर्त 2018 –

19 नवंबर 2018 का शुभ मुहूर्त – तारीख – 19 नवंबर 2018, दिन – सोमवार, हिंदी महीना – कार्तिक, तिथि – शुक्ल पक्ष, एकादशी – 14:30 तक, योग – वज्र – 18:29 तक, करण – भद्रा – 14:30 तक, बव – 26:35 तक, नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद – 17:54 तक, सूर्योदय – 06:22 बजे, सूर्यास्त – 18:05 बजे, चंद्र राशि – मीन, चंद्रास्त – 03:11 बजे

19 नवंबर 2018 का शुभ समय– 11:45 से 12:27 तक

19 नवंबर के व्रत और त्यौहार – देवुत्थान एकादशी, भीष्म पञ्चक प्रारंभ, योगेश्वर द्वादशी, गुरुवायुर एकादशी

2. 25 नवंबर विवाह शुभ मुहूर्त 2018 –

तिथि – तृतीया – 28:08:37 तक, नक्षत्र – मृगशीर्षा – 13:26:48 तक, करण – वणिज – 17:24:34 तक, विष्टि – 28:08:37 तक, पक्ष – कृष्ण, योग – साघ्य – 25:33:20 तक, वार – रविवार, सूर्योदय – 06:51:16, सूर्यास्त – 17:24:34, चंद्रोदय – 19:33:00, चंद्रास्त – 08:41:59

25 नवंबर 2018 का शुभ समय – 11:46:48 से 12:29:02 तक

First Published on November 14, 2018 11:21 am