Nag Panchami 2019, Finance Horoscope Today, Aug 05, 2019: नाग पंचमी और तीसरी सोमवारी पर आज इन राशि वालों पर रहेगी शिव जी की कृपा

Finance Horoscope Today: आज सावन का तीसरा सोमवार है और नागपंचमी का त्यौहार भी है। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस बार की नागपंचमी खास मानी जा रही है क्योंकि कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब सोमवार के दिन यह पर्व पड़ रहा है। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ के साथ नागों की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आज का दिन कई राशि वालों के आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहने के आसार हैं। मेष राशि वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी तो कन्या राशि के जातकों को आज करियर में सफलता पाने के लिए कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे…

मेष राशिफल (Aries Horoscope): मेष राशि के जातकों पर शिव की विशेष कृपा रहने वाली है। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपको करियर में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope): करियर में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके उपाय के लिए आज भगवान शिव और पार्वती की सच्चे मन से उपासना करें। कर्जों से मुक्ति मिलेगी।

मिथुन राशिफल(Gemini Horoscope): आप काफी समय से अपनी आय के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बॉस की कृपा है कि आप पर बन ही नहीं रही है। अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए आज आप कड़ी मेहनत करें साथ ही भगवान शिव के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें।

कर्क राशिफल(Cancer Horoscope): बिजनेस में तरक्की मिलने के आसार हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। साथ ही विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है।

सिंह राशिफल(Leo Horoscope): आपको अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है। करियर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घर से निकलते समय आज सावन सोमवार के दिन किसी गरीब की सहायता जरूर करें इससे काम बनने लगेंगे।

कन्या राशिफल(Virgo Horoscope): इंटरव्यू पर जाने वाले जातकों को आज घर से निकलने से पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर लेना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जायेगी।

तुला राशिफल(Libra Horoscope): आज का दिन आपके वित्त मामलों के लिए शुभ है। इनकम बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। किसी की आर्थिक सहायता करने से आपको लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल(Scorpio Horoscope): आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। आज शिव चालीसा का पाठ करना आपके करियर के लिए फलदायी साबित होगा। संभव हो तो आज शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं।

धनु राशिफल(Sagittarius Horoscope): धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वाहन सुख की प्राप्ति के आसार हैं। विदेश जाने का मौका मिलेगा। बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे।

मकर राशिफल(Capricorn Horoscope): प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों का निपटारा हो सकता है। अगर कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। धन कमाने के अन्य मार्ग खुलेंगे।

कुंभ राशिफल(Aquarius Horoscope): कुंभ वालों को धन लाभ के आसार हैं। नई नौकरी मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्रा से लाभ मिलने के आसार हैं।

मीन राशिफल(Pisces Horoscope): आज आपके मित्रों की सहायता से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य आज पूरा हो सकता है। कर्ज देने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on August 5, 2019 5:01 am