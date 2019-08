Love Horoscope Today, 11 Aug 2019 : सावन पुत्रदा एकादशी आज, इन राशियों की लव लाइफ में आएगा टेंशन

Love Horoscope Today: साल की दो एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी माह में पड़ती है और सावन पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त माह में पड़ती है। सावन पुत्रदा एकादशी इस बार 11 अगस्त (सावन शुक्ल पक्ष एकादशी) यानि आज है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जिन दंपत्तियों को पुत्र नहीं होता, उनके लिए यह व्रत बेहद खास होता है। सावन पुत्रदा एकादशी पर जानिए किन राशि के जातकों को पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही यह भी जानिए आज का दिन आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा।

मेष राशिफल : लव लाइफ के लिए आज का दिन आपके लिए खास है। कोई नया दोस्त आपसे प्यार का इजहार करने के लिए आपको याद करेगा। प्यार भरी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है।

वृषभ राशिफल : आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अपनी प्रेमिका के साथ डेटिंग पर जाएंगे। उनके साथ मस्ती भरा पल बिताने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

मिथुन राशिफल : प्रेमी के साथ गुप-चुप मिलने वाले हैं। उनसे खुलकर प्यार भरी बातें करने वाले हैं। इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ भी उठा सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

कर्क राशिफल : लव लाइफ में आज कुछ नया होने वाला है। पार्टनर के कहने पर किसी रोमांटिक जगह की सैर करने वाले हैं। जीवनसाथी को कोई नया उपहार देने वाले हैं। इससे आपके प्रति उनका प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा।

सिंह राशिफल : प्यार के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। पार्टनर के प्यार में पूरी तरह तल्लीन रहने वाले हैं। इससे आपको अपने अंदर खुशी का एहसास होगा। आज के सुनहरे अवसर का फायदा उठाएं।

कन्या राशिफल : आज आपके लाइफ में कोई ऐसा साथी जुड़ेगा, जो आने आने वाले समय के लिए सफलता में सहायक हो। यह आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। इनके साथ आप रिश्ते बनाने का भी विचार कर सकते हैं।

तुला राशिफल : पार्टनर के साथ रोमांस के लिए आज का दिन खास है। आपकी लाइफ में कोई नई महिला मित्र भी आएंगी। इनके साथ आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। जिससे आपसी प्यार बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल : किसी पार्टी में दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले हैं। इस दौरान नया लव पार्टनर भी बना सकते हैं। संतान सुख का मिलने वाला है। जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है। संयम रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

धनु राशिफल : आज किसी काम के सिलसिले में किसी अजनबी से मुलाक़ात होने वाली है। यह मुलाक़ात प्रेम प्रसंग में तब्दील हो सकता है। लव पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताने वाले हैं। प्यार भरी बातें कर के पार्टनर को अपने वश में कर सकते हैं।

मकर राशिफल : आज इंटरनेट के जानिए किसी से प्यार हो सकता है। संभव है उनसे मुलाकात भी हो जाए। अति उत्साहित होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रिश्ता शादी में तब्दील हो सकता है।

कुंभ राशिफल : जो लोग कई दोनों से लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। प्रेमिका के साथ मार्केटिंग के लिए जाने की योजना बना सकते हैं। परिवार में पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है।

मीन राशिफल : लव लाइफ में अकेलापन महसूस करने वालों के लिए आज का दिन खास है। कोई लव पार्टनर आपकी लाइफ में आएगी। पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

First Published on August 11, 2019 5:58 am