इस कारण विवादों में रहते हैं सलमान खान, जानिए कैसा होगा आने वाला वक्त

सलमान खान की कुंडली मेष लग्न की है और कुंभ राशि है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य 9वें भाव में मौजूद है। इस भाव को भाग्य का खाना कहा जाता है। कुंडली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति कुंडली के तीसरे खाने में बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति का एक मजबूत राजयोग बना हुआ है। सलमान की कुंडली के 10वें खाने में शुक्र और मंगल स्थित है। 11वें खाने में शनि, चंद्रमा मौजूद है और दूसरे खाने में राहू है। अष्टम भाव में केतु और बुध विद्यमान है। सलमान की कुंडली मे ज्यादातर ग्रह दिन के इलाके में है।

क्यों रहते हैं विवादों में – सलमान खान की कुंडली में सितारों का उतार-चढ़ाव ज्यादा है। कुंडली मेष लग्न कि है जो की अग्नि का लग्न है। इसलिए सलमान खान की कुंडली में अग्नि तत्वों की मात्रा ज्यादा है। सलमान का जन्म दोपहर के बाद हुआ है। इसलिए कुंडली में सूर्य मजबूत है। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होने से सलमान कानूनी, पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहते हैं।

कुंडली का संतुलक शुक्र भी अग्नि तत्व के प्रभाव में है। शनि-चंद्रमा की युति उनके मन को संतुलित नहीं रहने देती है। इसके साथ ही केतु पर शनि की सीधी दृष्टि है जो सलमान खान को विवादों में खींच लाती है। राहु और चंद्रमा के केंद्रीय संबंध के कारण बिना वजह भी आरोप लगते हैं। तीसरे स्थान पर मौजूद बृहस्पति सलमान खान की रक्षा करता है।

सलमान को स्टारडम कैसे मिला – सलमान की कुंडली में वर्तमान में शनि की दशा राहु की है। शनि और राहु एक-दूसरे से केंद्र में हैं। शनि की महादशा के कारण सलमान को स्टारडम मिला हुआ है। कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के कारण सलमान की फिल्में लगातार हिट होती जाएंगी।

कैसा होगा भविष्य – सलमान खान को जीवन में न्यूरो या कान, नाक, गले की समस्या हो सकती है।

First Published on December 27, 2017 9:03 am