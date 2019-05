चंद्र बदल रहा है अपनी राशि, धनु राशि वालों को अचानक हो सकती है धन की प्राप्ति

चंद्रमा का राशि परिवर्तन: चंद्रमा आज देर रात 02 बजकर 30 मिनट पर अपनी राशि बदलने जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि को छोड़ धनु राशि में चला जायेगा। चंद्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने के आसार हैं। जानिए बाकी राशि वालों के लिए चंद्र का यह बदलाव कैसा रहेगा…

मेष राशि – नौकरी में बदलाव हो सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने के आसार हैं। माता का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधर सकता है।

वृषभ राशि – कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ेगा। बॉस से काम को लेकर झगड़ा होने की संभावना है। गुस्से पर काबू रखें नहीं तो जोखिम उठाना पड़ सकता है।

मिथुन राशि – स्वास्थ्य मामलों पर धन ज्यादा खर्च होने के आसार हैं। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। काम के सिलसिले में अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा।

कर्क राशि – कर्क राशि के जातकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। वाहन सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है।

सिंह राशि – काम के चलते की गई यात्रा से लाभ मिलेगा। परिवार का माहौल काफी सुखद रहने के आसार हैं। किसी गंभीर रोग से छुटकारा मिल सकता है।

कन्या राशि – नए दोस्त बनेंगे। प्रेमी के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। बच्चों की तरफ से दुख मिलने के आसार हैं।

तुला राशि – वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। नया काम शुरु करने के लिए समय अच्छा नहीं है। भगवान शिव की अराधना करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा।

वृश्चिक राशि – नौकरी की तलाश अभी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर शत्रु आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करने वाले हैं।

धनु राशि – अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलने की उम्मीद है। शादी के शुभ योग बन रहे हैं।

मकर राशि – मकर राशि के जातकों को विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। किसी जरूरी कार्य में धन ज्यादा खर्च होने के आसार हैं।

कुंभ राशि – सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार से जुड़े बड़े फैसले लिये जा सकते हैं। किसी करीबी से धोखा मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

मीन राशि – जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास आएगी। रिश्ते टूटने की स्थिति पैदा हो सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और लिंक्ड इन पर जुड़ें

First Published on May 20, 2019 12:16 pm