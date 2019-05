साध्वी प्रज्ञा का मौन व्रत, जानिए इस व्रत को क्यों माना जाता है शक्तिशाली

भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मौन धारण कर लिया है। ऐसा उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद किया है। आपको बता दें कि साध्वी ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था जिस कारण उन्हें चुनाव आयोग से फटकार लगी है। अब साध्वी 3 दिनों तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। साध्वी प्रज्ञा द्वारा रखे गये इस मौन व्रत का प्राचीन समय से ही खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि पहले के ऋषि मुनि इसी व्रत को रखकर तपस्या करते थे। ऐसे तो इस व्रत को रखने के कई शारीरिक लाभ भी होते हैं लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इस व्रत को करने से मनुष्य के अंदर दैव्य शक्तियां आती हैं।जानिए इन व्रत के बारे में विस्तार से…

मौन व्रत धारण करने के लिए कोई निश्चित समय या तिथि नहीं होती। मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन इस व्रत को रख सकता है। लेकिन ज्योतिष अनुसार महीने की अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को इस व्रत के रखने से खास फल प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोग 15 दिन के लिए तो कुछ लोग सप्ताह में 1 दिन के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौन व्रत के दौरान अगर उपवास भी रख लिया जाए तो इसके खास फायदा मिल सकता है। इस व्रत का महत्व भारत के दक्षिण क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया है। सप्ताह में बुधवार के दिन इस व्रत को रखना अच्छा माना गया है। इस व्रत को रखने से मनुष्यों में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

ऐसे रखें ‘मौन व्रत’

– सबसे पहले तो व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही इस व्रत को करने का समय निश्चित करें।

– इस व्रत को उपवास के साथ और बिना इसके भी रखा जा सकता है।

– इस दौरान मन में राम नाम का जाप करते रहें।

– अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार ना आने दें।

– ये व्रत शांत और प्रसन्न मन से रखा जाना चाहिए।

– इस व्रत को भगवान राम का नाम लेकर खोला जा सकता है।

ये होते हैं इस व्रत के फायदे

इस व्रत को रखने से मन एकाग्र होता है। आपके सोचने-समझने की शक्तियां बढ़ जाती है। और क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। इस व्रत को रखने से मन के अंदर की आवाज सुनाई देती है जिससे आप उचित निर्णय ले पाते हैं।

First Published on May 3, 2019 11:38 am