राशिफल, 07 अक्टूबर: अपनी वाणी पर संयम रखें कन्या राशि के जातक, सिंह वालों के पूरे होंगे सरकारी कार्य

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 7 October 2018: आज रविवार है। यह अक्टूबर महीने की सात तारीख है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन बड़ा ही खास माना गया है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा-अर्चना की जाती है। कहा जाता है जिन लोगों पर सूर्य भगवान की कृपा होती है उनके जीवन में सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं साथ ही वह अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आज के दिन आपके सितारे क्या कहते हैं। कैसा होगा आपका दिन।

मेष राशिफल: काम में अधिक भागदौड़ होने के कारण परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। बौद्धिक कार्य पूरे होंगे। आपका समय आनंद के साथ बीतेगा। सुख-सुविधा में धन खर्च होगा। पिकनिक पर जा सकते हैं। लाभ मिलने में मन प्रसन्न होगा।

मेष का लव राशिफल: आज अपने पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें गिफ्ट देंगे, इस गिफ्ट से आपका पार्टनर बहुत खुश होगा। आप इस तरह के तरीकों से पार्टनर को खुश रख सकते हैं। बाहरी व्यक्ति के प्रभाव से पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो आपकी पार्टनरशिप को प्रभावित करें।

मेष का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। आपको अपने काम में नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे आप फिर से अपने काम में अव्वल आ सकें। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक होगा।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आप का स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। जिद्दीपन से दूर रहें। स्वास्थ्य को संभालें क्योंकि पेट से सम्बंधित बिमारियों की संभावना है। संतान के विषय में चिंतित रहेंगे। आप शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे। संभव हो तो प्रवास टालें।

वृषभ राशिफल: आज आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे। पिता एवं पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। आज आपको पिता का सहयोग मिलेगा। कलाकार तथा खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण आज आप घर पर किसी बहस में पड़ सकते हैं। इसलिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें।

वृषभ का लव राशिफल: यदि आप अपनी प्रेमी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहते हैं तो उनके साथ ऐसे काम ना करें जो उन्हें कतई पसंद नहीं हो। इससे उनको बुरा नहीं लगेगा और वह आपके साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे। आप पार्टनर को किसी बात से हर्ट ना करें।

वृषभ का वित्त राशिफल: यदि आप अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी आप जो काम शुरू करेंगे उसके बारे में पूरी पड़ताल कर लें। वरना आपको पूरी जानकारी नहीं रहने से उस काम में नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी जानकार से उस काम में मदद लें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको चोट लग सकती है। दुर्घटना होने की संभावना है। जल्दबाजी से बचें। दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है। इससे आपका मन दुखी रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वस्तुएं संभालकर रखें। थकान रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है।

मिथुन राशिफल: आज आपका मन चंचल होने की वजह से विचारों में शीघ्र परिवर्तन आएंगे। आज नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। तन-मन से स्फूर्ति का आभास होगा। आज आप अपने विरोधियों को सही जवाब दे पाएंगे। आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ मौज-मस्ती करेंगे। आज आप पार्टनर के साथ समय निकालकर बाहर घूमने जाएंगे। वहां आप इस प्यार भरे पल का खूब इंज्वॉय करेंगे। आप पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध भी बना पाएंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: जो लोग पानी से संबंधित कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज सितारे उनके पक्ष में हैं जिनका कामकाज किसी न किसी रूप से समुद्र और पानी से जुड़ा है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित होगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबियत ठीक रहेगी। जो लोग कई दिनों से शारीरिक रूप से सही महसूस नहीं कर रहे उनके लिए आज का दिन राहतभरा होगा। आज आपको लापरवाही से सतर्क रहना होगा। आलसपन के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं।

कर्क राशिफल: आज आपका मन शांत रहेगा। आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परिजनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज का दिन पार्टनर के लिए के सही साबित होगा। आप पार्टनर के साथ बाहर जाकर भरपूर मनोरंजन कर पाएंगे। घर से बाहर निकलें और जिंदगी को खुशियों से गुलजार कर लें। आज आप पार्टनर के साथ शोपिंग करेंगे। जिससे पार्टनर बेहद खुश होगा।

कर्क का वित्त राशिफल: यदि आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप कागजात तैयार कर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पर यदि कोई उधार है तो आज वह भी वसूली के लिए आ सकता है। आज आप फिजूलखर्ची करने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपका मानसिक व्यवहार नकारात्मक रहेगा। दांयी आँख में परेशानी होने की संभावना है। इसलिए जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं वे काम के बीच-बीच में ब्रेक लें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी।

सिंह राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। किसी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। गुस्से पर काबू रखें। आज का दिन आनंद के साथ बितेगा।

सिंह का लव राशिफल: आज आपका पत्नि के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए आप किसी भी तरह की बहस करने से बचें। इससे आप कलह वाली स्थिति से बच सकते हैं। यदि विवाद हो गया है तो उसे सामान्य होने का समय दीजिए।

सिंह का वित्त राशिफल: आज कुंडली में ग्रहों की सही स्थिति होने से आपको लाभ मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से आज लाभ मिलेगा। कारोबार में तेजी आएगी। आपके काम की तारीफ होगी। कुछ बड़ा निवेश कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ कर पैसा निवेश करें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता है। आपको भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना की जरुरत है। आप जिम और योग से अपने में काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम करते रहिए इससे आपका मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे।

कन्या राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी कीमती वस्तु खो सकती है। बेवजह परेशानी आ सकती है। काम में मन नहीं लगने से परेशान रहेंगे। वआय ठीक रहेगी।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। पार्टनर के साथ विवाद जैसी स्थिति बन सकती है इसलिए किसी भी तरह की बहस करने से बचें।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप किसी भी तरह की पोंजी स्कीम में पैसा लगाने से बचें। आपको ये स्कीम बाहर से दिखने में तो बहुत आकर्षक लगेगी लेकिन उससे उतना फायदा नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ख्वाबों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की जमीन पर रहें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप किसी शारीरिक परेशानी या मानसिक समस्या से परेशान हैं तो उसका हल निकालने की कोशिश करें या किसी डॉक्टर से इस बारे में बात करें। आज अच्छी आदतें और नियम में रहना आपके लिए लाभकारी होगा। आज खुद को अच्छे खान-पान और रोजाना व्यायाम जैसी गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे।

तुला राशिफल: आज पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मित्रों के साथ मिलना- जुलना या पर्यटन होगा। कुटुंब में आनंद का वातावरण रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आयवृद्धि होगी। व्यापार में विकास के अवसर मिलेंगे।

तुला का लव राशिफल: अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है। विश्वासघात से बचें। कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज आप काराबोर में नए संपर्क स्थापित करेंगे। आज आपकी दोस्तों से मुलाकात होगी। दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। आपके काम की तारीफ होगी। आपके विचार किसी को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। संतान की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के साथ बाहर घूमने जाएंगे। परिवार के साथ व्यायाम करने से आपको अच्छा महसूस होगा।

वृश्चिक राशिफल: रोजगार में वृद्धि होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। घर में आनंद उल्लास का वातावरण रहेगा। कार्य सरलता से पूरे होंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशावालों के लिए तरक्की का मार्ग खुलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जल्दबाजी न करें।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर के साथ संबंध सही रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आप घर के सामान खरीदने में धन खर्च करेंगे। आज आप फालतू चीजों में धन खर्च ना करें। जिससे आपका धन व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में आपको रोजगार में तरक्की हो सकती है। इसलिए आप अपने काम को लग्न और पूरी मेहनत के साथ करते रहिए।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। आप कसरत शुरू करें जिससे आप मजबूत होंगे। तनाव मुक्त होने से ब्लड प्रैशर कम रहेगा इससे आपकी सेहत को फायदा होगा।

धनु राशिफल: मन चिंता से परेशान रहेगा। संतानों की समस्या के कारण मन परेशान रहेगा। व्यवसाय और नौकरी में परेशानी आ सकती है। कार्य में कम सफलता मिलेगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। निवेश करने से बचें। जोखिम न लें।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। इससे आपका धन खर्च होगा। आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी के संकेत हैं। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन आप इस धन को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देंगे। इससे आपको बचना होगा। आप धन का इस्तेमाल काम की चीजों में करें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप छोटी-मोटी बीमारी के शिकंजे में फंस सकते हैं। आप अपने आस-पास वातावरण को साफ-सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपको कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है।

मकर राशिफल: मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें। दोस्तों या किसी करीबी के सात आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अचानक यात्रा के संकेत हैं। नए सम्बंध स्थापित करना हितकर नहीं है। खान-पान पर विशेष ध्यान रखें। आकस्मिक धन लाभ मिलने की भी संभावना है।

मकर का लव राशिफल: आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। आज किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है।

मकर का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अब समय आ गया है कि आपको कुछ दान करना चाहिए। इसलिए आज आप कुछ चीजें या धन दान कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। आज आप छोटी-छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आपको कफ और जुकाम हो सकता है। इसलिए इससे सावधान रहें।

कुंभ राशिफल: आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके कारण कार्य सफल होंगे। सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको रुचिपूर्ण भोजन, वस्त्र और वाहन- सुख मिलेगा। भागीदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। कोर्ट व कचहरी के मामले में राहत मिलेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। सुख के साधन जुटेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज प्यार में सफलता मिल सकती है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं। अपनी बात सोच-समझकर ही शेयर करें। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप जमीन बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। आप इस बात का ध्यान अच्छे से रखें कि आपने सभी जमीन सम्बंधी कागजात ध्यानपूर्वक जांच लिए हैं। क्योंकि इससे आप कोई गलती नहीं करेंगे। आज बेरोजगार लोगों को लाभ मिल सकता है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। तनाव से बचने के लिए आप बाहर टहलने जाएं, ताजी हवा और व्यायाम से आपको लाभ मिलेगा। आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। लेकिन आप परेशान ना हों।

मीन राशिफल: परिवार में सुख- शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। पति-पत्नी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं।

मीन का वित्त राशिफल: नौकरी या उसके काम के सिलसिले में आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आज आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिलेगा। पिता के सहयोग से लाभ मिलेगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस में काम अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए आज आपको मानसिक अशांति रहेगी। इससे बचने के लिए दोस्तों से मुलाकात करें और उनके साथ मौज-मस्ती करें। शारीरिक थकान रहेगी।

First Published on October 7, 2018 2:42 am