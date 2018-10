Horoscope Today, 30 October 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा अफसरों का सहयोग, मीन वालों को मिलेगी अच्छी खबर

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 30 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप कुछ नया काम कर शुरू कर सकते हैं। मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आज यात्रा पर जा सकते हैं।

मेष का लव राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे।

मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। करियर में सफलता मिलेगी।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको कोल्ड हो सकती है। बच्चों को कोल्ड से बचाए रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। भाई-बहनों में प्रेम बना रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोच-विचार करेंगे। आप अपने पुराने फैसले को लेकर एक बार फिर से विचार करेंगे कि वह गलत था या सही। लव लाइफ ठीक रहेगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में आपकी तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। विवाद से दूर रहें। किसी के सात मनमुटाव हो सकता है। गुस्से पर काबू रखें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई छोटी परेशानी हो सकती है। मन पर काबू रखें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के साथ बाहर खाने के लिए जा सकते हैं। आज का दिन अच्छा होगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की मदद मिलेगी। पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका भी मिलेगा। आज आप सोच-समझकर मजाक करें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, इसके साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। फिजूलखर्ची करने से बचें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज किसी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है। पुराने रोग ठीक हो सकते हैं। बाहर का खाना खाने से बचें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज सगे-सम्बंधियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में आ रही अड़चने दूर होगी। पिता के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी।

कर्क का लव राशिफल: आज आप फ्लर्ट करने से बचें। पार्टनर के साथ प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। माता-पिता से प्रेमी की मुलाकात सुखद रहेगी।

कर्क का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके खर्च बढ़ेंगे। आप बस फिजूलखर्ची से बचें। सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर के तले-भुने खाने से आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना खाने से परहेज करें। तबीयत ठीक रहेगी।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। महिला मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा।

सिंह का लव राशिफल: जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज प्रेमी आपका प्रपोजल स्वीकार कर सकता है। जल्दबाजी ना दिखाएं।

सिंह का वित्त राशिफल: नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना है। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा। धनप्राप्ति के योग बन रहे हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी तबीयत ठीक रहेगी। आप बस संतान पक्ष का ख्याल रखें। माता की सेहत में सुधार आएगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपके सरकारी काम पूरे होंगे। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर पर मेहमान आ सकते हैं।

कन्या का लव राशिफल: आज आप प्रेमी का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। आप उनके लिए खूब सारे गिफ्ट्स खरीदेंगे। पार्टनर से आपको प्यार मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलने के योग हैं। पिता का लाभ मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। उनके जोड़ों में दर्द होने से परेशानी बढ़ सकती है। आप बड़ों का सहयोग करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा है। नया काम शुरू कर सकते हैं। संतान पक्ष का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर की भावनाओं को समझें। उनके साथ सोच-समझकर मजाक करें। वरना आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। वाणी पर संयम रखें।

तुला का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में काम अधिक रहेगा। आपके धन में रुकावट आ सकती है। आज आप कारोबार के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। लाभ के संकेत हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। आप तला भुला ना खाएं। वरना आपकी दिक्कत बढ़ सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: जो लोग नया काम शुरू करने के सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी नहीं रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा आ सकती है। आर्थिक तंगी रहेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको लव लाइफ से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज गर्लफ्रेंड के साथ मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी के साथ बहस ना करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: माता की सेहत का ख्याल रखें। गले में परेशानी हो सकती है। धूल-मिट्टी के कार्य से परहेज करें। मानसिक तनाव नहीं रहेगा।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। सरकारी कार्य सफल होंगे। धन लाभ मिलने की संभावना है। विचारों में परिवर्तन आ सकता है। वाद-विवाद से बचें।

धनु का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। पार्टनर के साथ शोपिंग पर जा सकते हैं। घर में सुख-शांति रहेगी। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको रोजगार मिल सकता है। ऑफिस में मेहनत करेंगे। इससे अधिकारी वर्ग आपसे खुश होंगे। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। दिन अच्छा होगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों के दर्द हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पानी से बचकर रहें। गाड़ी धीरे चलाएं।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से लाभ मिलेगा। घर में मनोरंजन और आनंद का वातावरण बना रहेगा। कानूनी परेशानी से आपको राहत मिलेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

मकर का लव राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में महिला मित्र से करीबी बढ़ सकती है। आज आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है। अपने आप पर धैर्य रखें और ऑफिस में रोमांस करने से बचें।

मकर का वित्त राशिफल: कारोबार में सावधानी बरतने का दिन है। आज आप बड़ी रकम निवेश ना करें। आपको विश्वासघात मिल सकता है। कारोबार ठीक चलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: कानूनी परेशानी बढ़ने से आपका तनाव बढ़ सकता है। अपने आप पर धैर्य रखें। आप खुद पर संयम रखें। आने वाला समय आपके अनुकूल होगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कोई भी नया काम प्रारंभ करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। संतान पक्ष को लेकर चिंता रहेगी। आकस्मिक खर्च का योग है।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप संबंधों को लेकर फैसला कर सकते हैं। पार्टनर से आकस्मिक लाभ मुलाकात हो सकती है। पार्टनर का स्वभाव आपके प्रति बदल सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: नौकरी में तरक्की के योग हैं। आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: पेट से सम्बंधित परेसानी हो सकती है, सावधान रहें। काम अधिक होने से मानसिक तनाव और थकान रहेगी। आप घर पर आराम करें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। आपकी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

मीन का लव राशिफल: आज किसी पुरानी बात को लेकर प्रेमी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें और विवाद की स्थिति को खत्म करने की कोशिश करें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपके द्वारा किया गया निवेश सही साबित होगा। भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। आज आप जोखिम भरे निर्णय ले पाएंगे। मन में सकारात्मक विचार रखें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: मन प्रसन्न रहेगा। रोगी व्यक्ति की सेहत में सुधार आएगा। थकान हो सकती है। अनिद्रा परेशान कर सकती है। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 30, 2018 3:50 am