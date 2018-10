Horoscope Today, 28 October 2018: मिथुन राशि वालों की होगी तारीफ, कर्क वालों की बढ़ेगी इनकम

मेष का दैनिक राशिफल: खर्च अधिक रहने से मन में चिंता रहेगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। बाहर का खाना खाने से बचें। दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

मेष का लव राशिफल: आज पार्टनर की बात को दिल पर ना लें। यह बात आप हंसी-मजाक में टाल दें। लव लाइफ ठीक रहेगी।

मेष का वित्त राशिफल: आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर करें। वरना आपको नुकसान उठना पड़ सकता है। काम में जल्दीबाजी ना करें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज यात्रा पर जा सकते हैं। सिर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज शारीरिक और मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे। मन में उत्साह रहेगा। घर के काम पूरे होंगे। सहायक के मदद मिलेगी। कार्य को ध्यानपूर्वक करें।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात पुराने प्रेमी से हो सकती है। यह मुलाकात आपके पुराने दिनों की याद दिला सकती है। किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचे।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज का दिन ठीक होगा। आपकी समझदारी से अच्छा लाभ मिलेगा। आपके अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आपको काफी लाभ दिलवाने वाली है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। काम पर ध्यान दे। आलस्य करने से बचें। काम में फुर्ती दिखाएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। सेहत का ख्याल रखें। माता का सहयोग मिलेगा। परिजनों के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी तारीफ होगी। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आज ऐसे किसी जगह निवेश ना करें जहां आपको जोखिम नजर आता हो। इससे आप नुकसान से बच सकते हैं।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। माता की सेहत में सुधार आएगा। पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी। चोट से सावधान रहें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। कार्य आसानी से पूरे होंगे। घर परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होगा व आय बढ़ेगी।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ बहस ना करें। किसी बात को लेकर लव लाइफ में खटास आ सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी। दांपत्यजीवन में सुख रहेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: ऑफिस में किसी के साथ बहस हो सकती है। गुस्सा करने से बचें। आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। वरना आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज मूड खराब रहेगा। मन में नकारात्मक विचार आएंगे। गुस्से पर काबू रखें। भूख और नींद में कमी आ सकती है। तनाव से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। जमीन- मकान के कागजात में हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतें।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर और आपके संबंध ठीक रहेंगे। लव लाइफ में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर की बात सुनेंगे। माता-पिता के बीच मधुरता आएगी।

सिंह का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आपको लाभ मिल सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोल्ड हो सकती है। बच्चों को ठंड से बचाकर रखें। आप भी गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें। वरना बाद में आपको अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन धार्मिक कार्यों में बीतेगा। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आज आपकी यात्रा सफल होगी। घर में सुख-शांति रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा।

कन्या का लव राशिफल: लव लाइफ में मधुरता आएगी। पार्टनर के बीच प्यार बढे़गा। आज पार्टनर की ओर से आपको कीमती उपहार मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद रहेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा रहेगा। खर्चों में बढ़ोत्तरी होगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। व्यायाम पर ध्यान दें और हरी सब्जियां अधिक खाएं।

तुला का दैनिक राशिफल: आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें। संबंधों में खटास आ सकती है।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ अपनी बात शेयर कर पाएंगे। आपके संबंध को नया मोड़ मिलेगा। आज पार्टनर आपसे खुश रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है।

तुला का वित्त राशिफल: आज कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबार में विस्तार होगा। नौकरी में बदलाव आ सकता है। पढ़ाई में मन लगेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: काम अधिक होने से तनाव होगा। पेट संबधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल:

आज का दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। आज आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। आज आपक समाज मान-सम्मान मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। आज माता-पिता का सहयोग मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आपके लिए समय ठीक नहीं है। नौकरी में परेशानी हो सकती है। कारोबार वालों को रिस्क लेने से बचना चाहिए। मेहनत अधिक करेंगे। खर्च बढ़ेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। पुरानी चली आ रही समस्या कम होगी। बड़ों का ख्याल रखें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन हर्षोल्लास के साथ बीतेगा। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। घर में खुशियां रहेगी। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज आप अपने जीवन से जुड़े फैसले लें पाएंगे। अविवाहित लोगों को प्रेमी मिल सकता है।

धनु का वित्त राशिफल: आज कारोबार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम अधिक होने से पुरानी चीजों पर ध्यान कम होगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको दांत संबधी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपके फैसले सही होंगे। मन के चिंता रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों के साथ विवाद हो सकता है।

मकर का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर से गिफ्ट मिलेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

मकर का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अटके काम पूरे होंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। भारी वजन उठाने से बचें। आप आराम करें और ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर से सलाह लें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। विद्याप्राप्ति में सफलता मिलेगी। कार्य अच्छी तरह से पूरे होंगे। मकान- वाहन के कागजात में सावधानी बरतें।

कुंभ का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा साबित होगी। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज नौकरी पेशा वाले लोगों को तनाव हो सकता है। आज प्रेमी से किसी तरह का वादा ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। सावधान रहें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: चोट लग सकती है। वाहनों से सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। गाड़ी स्पीड़ में ना चलाएं।

मीन का दैनिक राशिफल: आज किसी पर्यटन स्थल की सैर से मन प्रसन्न होगा। सृजनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। कार्य में सफलता मिलेगी। स्वजनों के साथ संबंधों में मिठास आएगी।

मीन का लव राशिफल: सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर की भावनाओं का आदर करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। लव लाइफ की समस्याएं खत्म होगी।

मीन का वित्त राशिफल: आज नई नौकरी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। बिजनेस की नई योजना पर काम करेंगे। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगी। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। संतान पक्ष का ख्याल रखें।

