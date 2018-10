Horoscope Today, 24 October 2018: मेष राशि वाले शत्रुओं से रहें सावधान, धनु वालों को मिलेगी खुशखबरी

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 24 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, मेष का दैनिक राशिफल: मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। आज आपके सामने अप्रत्याशित खर्च आएंगे। शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी के सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। घर-परिवार की चिंता रहेगी। मेष का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात पार्टनर से होगी। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे तो दिन कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनर कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपका मन खुश रहेगा। पार्टनर की ओर से उपहार मिलेगा। मेष का वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिलेगा। आज अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की सोच रहे हैं आपको सही दाम में मिल सकती है। आमदनी में बढ़ोत्तरी के योग हैं। खर्चा भी बढ़ सकता है। आलस्य और थकान भी महसूस करेंगे। मेष क स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन घर में किसी सदस्य को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपकी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। घर-परिवार की चिंता रहेगी। दूसरों के काम में दखल देने से बचें। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग है। राजकीय बाधा दूर होगी। जल्दबाजी न करें।

वृषभ का लव राशिफल: आज प्रेमी से किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। वरना पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर बहुत भावुक हो सकता है। पार्टनर से बोलचाल बंद है तो उसको परेशान ना करें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए अच्छा है। नई योजनाओं से भी फायदा हो सकता है। किसी वजह से बिजनेस में विवाद की स्थिति बन सकती है। मेहनत के अनुसार नतीजे मिल सकते हैं।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपके साथ दुर्घटना होने के योग हैं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज अपनी कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। बड़ों के मार्गदर्शन से लाभ होगा। चोट व दुर्घटना से हानि हो सकती है। विशेषकर स्त्रियां सावधानी से रहें। विश्वासघात से सावधान रहें।

मिथुन का लव राशिफल: आज दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। किसी बात पर जीवनसाथी से अनबन भी हो सकती है। बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें वरना विवाद अधिक बढ़ सकता है।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा। आपको निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन परेशानियों वाला हो सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा लेकिन माता की सेहत खराब हो सकती है। माता को डॉक्टर के लेकर जाएं। जल्द ही आपकी चिंता दूर हो जाएगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: कोर्ट व कचहरी के कार्य से राहत मिलेगी। परिवार के किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है।

कर्क का लव राशिफल: आज का दिन प्रेमियों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। आपका पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। या आपकी किसी बात से उनका दुख हो सकता है। आपके मूड से पार्टनर का भी मूड़ खराब हो सकता है।

कर्क का वित्त राशिफल: कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा। धैर्य रखें। रकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ रहेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: अनियमित रूप से खाना खाने से पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। मसालेदार भोजन से बचें। साथ ही भोजन के बाद टहलने की आदत डालें। चोट से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप नई चीज की शुरूआत कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। घर-बाहर अनुकूल वातावरण रहेगा। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धोखा खा सकते हैं।

सिंह का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। दिन अच्छा बीतेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। वरना पार्टनर को आपकी किसी बात से परेशानी हो सकती है।

सिंह का वित्त राशिफल: बिजनेस के लिए समय अच्छा है। आज किए गए किसी निवेश का फायदा आपको आने वाले दिनों में हो सकता है। बड़े लोगों से मुलाकात या सहयोग मिल सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में दिन ठीक-ठीक ही रहेगा। सिर दर्द भी हो सकता है। काम के बोझ के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा मनोरंजन करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: विरोधी सक्रिय रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में प्राप्त होगी। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। रचनात्मक कार्य पूर्ण होंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज जीवनसाथी से अनबन होने के योग बन रहे हैं। आज एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। प्रेमी को मनाने के लिए कोशिश करें, यह कोशिश आपकी सफल हो सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: पार्टनरशिप के बिजनेस में फायदा हो सकता है। आपको नए अनुबंध मिल सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मेहनत से ज्यादा नतीजे मिल सकते हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक-ठीक रहेगी। पुराने रोगों में भी आराम मिल सकता है। दिन अच्छे से बीतेगा। पिता का सहयोग व सेहत में सुधार आएगा।

तुला का दैनिक राशिफल: लापरवाही न करें। दौड़धूप अधिक होगी। बनते कामों में बाधा संभव है। शोक समाचार मिल सकता है। धैर्य रखें। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। परिवार में बेवजह कलह हो सकती है।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर से सहयोग और पैसा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। जो लोग आप प्रेमी को प्रपोप करने करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, आज आपको सफलता मिल सकती है।

तुला का वित्त राशिफल: कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के लेन-देन का काम टालें। बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। लेन-देन में सावधानी रखें। कुछ लोग अपने परिणाम से असंतुष्ट हो सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपको गले से जुड़े रोग परेशान करेंगे। बेहतर होगा कि आप इस परेशानी को डॉक्टर को दिखाएं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा की योजना बनेगी। धनलाभ सहज ही होगा। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा। सामाजिक पूछ-परख बढ़ेगी। रुके काम पूर्ण होंगे। प्रसन्नता में वृद्धि होगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: कारोबारी के लिए फायदे का समय है। निवेश का फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करने का समय रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मौसमी बीमारी के शिकंजे में फंस सकते हैं। जरूरी चेकअप करवाते रहें। मौसमी बीमारियां होने की संभावना है। संभलकर रहें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपकी खुशखबरी मिलेगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात अच्छी रहेगी। विवाद न करें। किसी व्यक्ति का व्यवहार मनोनुकूल नहीं रहेगा। आय बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह मानें।

धनु का लव राशिफल: आज लाइफ पार्टनर से विचार नहीं मिलने के कारण अनबन हो सकती है। प्रेम में संबंध विच्छेद का डर रहेगा। पति-पत्नी के मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। किसी तरह की जल्दबाजी ना करें।

धनु का वित्त राशिफल: आज किसी भी तरह का सौदा ना करें। उधार दिया पैसा भी आपको वापस नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: पुराने रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। संतान की सेहत में भी सुधार आएगा।

मकर का दैनिक राशिफल: कोई बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। प्रसन्नता रहेगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उपहार की प्राप्ति होगी।

मकर का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। लव लाइफ के लिए अच्छा है। कुछ लोग दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप निवेश कर सकते हैं। आपको लाभ मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको चिंता रहेगा। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी टेंशन रहेगी साथ ही आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। जल्द ही यह परेशानी खत्म होगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। अपरिचित व्यक्ति की बातों में न आएं। विवेक से कार्य करें। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। वाणी में संयम आवश्यक है।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर से सम्मान और प्यार मिलेगा। पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए समय शुभ है। आप घर पर शादी की बात कर सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: बिजनेस में सफलता और फायदा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में पुराना विवाद चल रहा है तो खत्म हो जाएगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल : पुराना रोग परेशान कर सकता है। दौड़-भाग के कारण थकान रहेगी। आलस्य से परेशान रहेंगे। आप व्यायाम की आदत डालें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: घर-बाहर से सहयोग मिलेगा। लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा में सावधानी रखें। कर्ज चुका पाएंगे। प्रसन्नता रहेगी। विदेश से लाभ मिलेगा।

मीन का लव राशिफल: लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला-जुला हो सकता है। थोड़ी परेशानी भी होगी। पत्नी के साथ अनबन हो सकती है। बात को बढ़ाने की बजाय खत्म करने का प्रयास करें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को संभलकर रहना होगा। आपको अधिक कार्य करना पड़ सकता है। हालांकि इस काम के लिए आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप बाहर के खाने से परहेज करें। क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैँ। आप बाहर के खाने से बीमार पड़ सकते हैं।

First Published on October 24, 2018 2:53 am