Horoscope Today, 23 October 2018: मेष राशि वाले रहेंगे रोमांटिक, मीन राशि वाले रखें जीवनसाथी का ख्याल

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 23 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यकुशलता का विकास होगा। व्यवसाय लाभदायक रहेगा। सुख के साधनों पर व्यय होगा। नई योजना पर काम करेंगे। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। मेष का लव राशिफल: आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्रेमी से रोमांस करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन मिला-जुला हो सकता है। थोड़ी परेशानी हो सकती है। सावधानी बरतें। मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन कारोबारी के लिए उत्तम रहेगा। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपका पेट खराब हो सकता है, मानसिक तनाव भी होगा। शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: परिवार की चिंता बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम सुलझेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। बात बिगड़ सकती है। जोखिम न लें।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। खरीददारी से पार्टनर खुश होगा। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपका बिजनेस ठीक चलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसके साथ ही खर्चा भी बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप आलस्य और थकान महसूस कर सकते हैं।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सेहत के मामले में सावधान रहें। पेट संबंधित बीमारियां होने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है आपके पेट में बाहर के खाने से दर्द हो।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। जोखिम के कार्य टालें। कुसंगति से बचें। बड़ों की सलाह मानें। विवेक का प्रयोग करें।

मिथुन का लव राशिफल: आपका पार्टनर बहुत भावुक हो सकता है। आज प्रेमी के साथ बहस करने से बचें। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर का मूड भी खराब हो सकता है। किसी बात को ज्यादा तूल ना दें।

मिथुन का वित्त राशिफल: कारोबार में परेशानी आ सकती है। किसी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। आप नई योजना पर काम करने से बचें। पुरानी चीजों पर पकड़ बनाए रखें। मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन काम और विवाद की स्थिति के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक दर्द, एलर्जी या किसी तरह की जलन कम हो सकती है।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपके सरकारी काम पूरे होंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। लाभ की स्थिति बनेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। किसी के व्यवहार से दिल को ठेस पहुंच सकती है। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ प्रेमभरी बातें करेंगे। किसी बात पर जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। जो कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। रिश्तों में मधुरता रहेगी।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत और कामकाज बढ़ सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत खराब हो सकती है। सर्दी लग सकती है, जिससे जुकाम हो सकता है। माता की सेहत थोड़ी नरम हो सकती है।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपको रोजगार मिल सकता है। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। परिजनों का सहयोग मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। भय रहेगा। भूमि व भवन खरीदने-बेचने की योजना बनेगी।

सिंह का लव राशिफल: आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है। पार्टनर से अनबन होने के योग हैं। आपके कारण पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वह अभी रुकें।

सिंह का वित्त राशिफल: प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को संभलकर रहना होगा। किसी के साथ विवाद के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: काम को बोझ रहने से सिर दर्द हो सकता है। पेट संबंधी परेशानी होने की संभावनाएं है। मसालेदार भोजन से बचें। चोट लग सकती है। दुर्घटना से सावधान रहें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टी व पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। किसी के साथ विवाद ना करें, धैर्य रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा।

कन्या का लव राशिफल: अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपको सफलता मिल सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: कारोबार के लिए समय अनुकूल है। बड़े काम और लेन-देन के मामले में सावधान रहें। नए और बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनको आज राहत मिलेगी। पिता की सेहत में सुधार आएगा।

तुला का दैनिक राशिफल: आज किसी भी काम में लापरवाही न करें। आर्थिक लाभ कम होगा। प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। भागदौड़ अधिक होने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। विवाद को बढ़ावा न दें। धैर्य रखें।

तुला का लव राशिफल: आज आपकी जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश करें। अपनी बातें मनवाने से बचें। इन सब से बचने के लिए पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और उनकी बातों का सम्मान करें।

तुला का वित्त राशिफल: पार्टनरशिप से कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। पैसों से जुड़े बड़े फैसले किसी अनुभवी की सलाह से ही लें। आज आप घेरलू चीजें खरीदने में पैसे खर्च करेंगे।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। चोट लगने की संभावना है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: कार्यसिद्धि होने से प्रसन्नता रहेगी। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। कष्ट, भय व तनाव का वातावरण बन सकता है। पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। पति-पत्नी किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: कारोबार में आप नई चीजें शुरू कर सकते हैं। जिससे आपको लाभ मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी रखें। ग्लैमर से जुड़े कुछ लोग अपने परिणाम से असंतुष्ट हो सकते हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आप मौसम के बदलाव के कारण बीमार हो सकते हैं। गले संबंधी रोग हो सकते हैं। मौसमी बीमारियां हो सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको शुभ समाचार मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में उतार-चढ़ाव आने के योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ विवाद ना करें। अपने आप पर संयम रखें।

धनु का वित्त राशिफल: कारोबार करने वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। जल्दबाजी में निवेश न करें। लेन-देन में सावधानी बरतें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: कान संबंधी रोग हो सकता है। जरूरी चेकअप के लिए जा सकते हैं। पेट या गले संबंधी रोग की संभावना है।

मकर का दैनिक राशिफल: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। नए अनुबंध हो सकते हैं। लॉटरी व सट्टे आदि से दूर रहें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। मन में बेचैनी रहेगी। व्यावसायिक यात्रा लाभकारी साबित होगी।

मकर का लव राशिफल: शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। आज आपके रिश्तों मे दरार आ सकती है। अविवाहित लोगों के प्रेम संबंध टूटने का डर रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

मकर का वित्त राशिफल: जो लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जोखिम भरे सौदे न करें। उधार दिया पैसा वापस आ सकता है। कारोबारी को लाभ मिलने की संभावना है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुरानी समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों की चिंता बनी रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी कीमती वस्तुएं संभालकर रखनी होगी। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। चिंता व तनाव रहेगी। अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। अपनों से विरोध होगा। धैर्य रखें।

कुंभ का लव राशिफल: दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। पति-पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। आज आपकी मुलाकात आपके पुराने प्रेमी से हो सकती है। आप उसके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों में आपके लिए दिन अनुकूल हो सकता है। आपको आकस्मिक पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस धन का इस्तेमाल सही जगह करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक रहेगी। सावधान रहें। पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

मीन का दैनिक राशिफल: व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। मान-सम्मान मिलेगा। दूसरों के भरोसे कार्य न करें। चोट व रोग से हानि संभव है।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर से सम्मान और प्यार मिलेगा। पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। मां के सहयोग से पार्टनर मिलेगा। आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: बिजनेस में सफलता और फायदा मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में विवाद खत्म हो सकता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें आज सफलता मिल सकती है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक अशांति हो सकती है। तनाव और थकान बढ़ सकती है। इससे राहत पाने के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हैं। साथ ही योग भी करें।

First Published on October 23, 2018 4:02 am