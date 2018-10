Horoscope Today, 22 October 2018: कुंभ राशि वालों को मिलेगा सम्मान, मकर वालों के काम में होगा विलंब

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 22 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपके कोर्ट व कचहरी के काम हल होंगे। धनलाभ सुगमता से होगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा। प्रसन्नता एवं उत्साह बना रहेगा।अज्ञात भय सताएगा। कार्य समय-समय पर बनते रहेंगे। मेष का लव राशिफल: आज लव लाइफ में मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर से सोच-समझकर बात करें। वरना दोनों के बीच बीत झगड़े तक पहुंच सकती है। पार्टनर का मूड ठीक नही रहेगा। मेष का वित्त राशिफल:आज आपका ध्यान काम में कम रहेगा। इसका असर आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा। आपके बिजनेस में फायदा कम होगा। ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नए लोगों से भी जुड़ सकते हैं। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। पानी से संबंधित बीमारियां होने के योग बन रहे हैं। इससे सावधान रहें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको घर-परिवार की चिंता सताएगी। जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। गुस्से पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय होगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। संतुष्टि नहीं होगी।

वृषभ का लव राशिफल: प्रेम के इजहार के लिए दिन अच्छा है। आज दांपत्यजीवन में आनंद रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे होने के योग बन रहे हैं। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम न उठाएं। बेकार कामों में समय निकल सकता है। आज कुछ फैसले अटक भी सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। काम में व्यस्त रहने से सिरदर्द हो सकता है। कफ के रोग हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपकी कानूनी बाधा दूर होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यस्तता रहेगी। चोट लग सकती है। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। आराम का समय नहीं मिलेगा। प्रयास करते रहें। आपको सफलता मिलेगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। जीवनसाथी से उपहार मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ रोमांस कर पाएंगे। विवाहित लोगों को पार्टनर से सहयोग मिल सकता है।

मिथुन का वित्त राशिफल: कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में परेशानी हो सकती है। नया ऑफिस या दुकान खरीदने का मन बनेगा। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: थकान और आलस्य हो सकता है। सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी। आज आप आराम करने पर भी ध्यान दें।

कर्क का दैनिक राशिफल: पारिवारिक उन्नति होगी। शत्रु पस्त होंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। संपत्ति की खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। लाभ में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। बेरोजगारी दूर हो सकती है।

कर्क का लव राशिफल: आज प्रेमी की मदद से काम पूरा होगा। पुराने संबंधों में फिर से रोमांस का दिन है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। पार्टनर के साथ प्रेम करने का मौका मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज के दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कारोबार अव्यवस्थित होने से आपको तनाव हो सकता है। आपका पैसा अटक सकता है। आज स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हो सकते हैं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी। तनाव हो सकता है। काम के साथ-साथ थोड़ा सेहत का ख्याल रखें। पुराने रोग में राहत मिल सकती है।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज अटके काम में गति आएगी। कल के काम आज ही निबटा लें। यात्रा मनोरंजक रहेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। परीक्षा व इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा।

सिंह का लव राशिफल: आज आप प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी से सहयोग और प्यार मिल सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: कारोबार में आ रही परेशानी दूर होगी। आज कारोबार को उन्नति के पथ पर लाने के लिए प्रयास करें। इससे आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा होगा। बिजनेस में विवाद निपट सकते हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: पेट संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। बाहर का खाना खाने से बचें। सेहत में उतार-चढ़ाव के योग बन रहे हैं।

कन्या का दैनिक राशिफल: विवाद को बढ़ावा न दें। काम में मन नहीं लगेगा। परिवार में मतभेद हो सकता है। पुराना रोग उभर सकता है। लापरवाही न करें। आपको बुरी खबर मिल सकती है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

कन्या का लव राशिफल: जीवनसाथी से सम्मान मिलेगा। प्रेमी के सहयोग से काम पूरा हो सकेगा। अविवाहित प्रेमियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है। आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिलेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज दोस्तों से मुलाकात होगी। दोस्तों की मदद से आपके कारोबार में मदद मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। कारोबार अच्छा हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: गलत खाने की वजह से पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। गैस और एसिडिटी से बढ़ सकती है। भोजन पर ध्यान दें। इसके साथ ही बाहर घूमने जाएं।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपका व्यवसाय ठीक चलेगा। धनलाभ होगा। भागदौड़ अधिक होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी न करें। कानूनी अड़चन आ सकती है। थोड़े प्रयास से ही कार्य पूर्ण होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

तुला का लव राशिफल: अगर आप प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। लव लाइफ में अविवाहित लोग निराश हो सकते हैं। विवाद होने की भी संभावना है।

तुला का वित्त राशिफल: बिजनेस संबंधित कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी। कारोबार में तेजी आएगी। अधीनस्थ लोगों की मदद आपको मिल सकती है। मेहनत से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: काम में व्यस्त रहने से थकान बढ़ सकती है। आराम करें नहीं तो परेशानी और बढ़ सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: यात्रा सुखद रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। धनहानि संभव है। घर में मेहमान आ सकते हैं। शुभ समाचार मिलेंगे। प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। मतभेद समाप्त होंगे।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में मनमुटाव के योग है। पार्टनर के साथ बहस ना करें। प्रेमी को गिफ्ट में सौंदर्य प्रसाधन संबंधित कोई वस्तु दें। मन की बात न छुपाएं। कुछ समय बाद सब ठीक होगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपकी मानहानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में समय आपके फेवर में कम ही रहेगा। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। काम में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: सिर और पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। भोजन पर ध्यान दें। माता की सेहत में सुधार आएगा। खाने की शु्द्धता पर ध्यान दें।

धनु का दैनिक राशिफल: अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। अपेक्षाकृत कार्य समय पर पूर्ण होने से प्रसन्नता में वृद्धि होगी। लॉटरी-सट्टे से दूर रहें। बेचैनी रहेगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। रोजगार प्राप्त होगा।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर आपसे खुश रहेगा। रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज आप विपरीत लिंग वाले लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पार्टनर भी आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है।

धनु का वित्त राशिफल: कारोबार में खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। फालतू विवादों से बचने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स को किसी मामले पर निराशा हो सकती है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: मौसम के बदलाव की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी लग सकती है। कफ और खांसी की समस्या हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपके बनते हुए कार्यों में विलंब होगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। अपरिचित व्यक्तियों पर अतिविश्वास न करें। बेवजह कहासुनी हो सकती है। शांति बनाए रखें। पुराना रोग उभर सकता है।

मकर का लव राशिफल: प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ सकता है। आज का दिन अनुकूल परिणाम देने वाला हो सकता है। आज आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपके कामकाज में सुधार करना होगा। बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। अधिकारी आपकी बातों से सहमत हो सकते हैं। कुछ मामलों में रुकावटें भी आ सकती हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है। आप ज्यादा समय तक कंम्प्यूटर की स्क्रीन देखते हैं तो बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें। आंखों में जलन या मुंह संबंधी रोग भी हो सकते हैं।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। जल्दबाजी से बचें।उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च होगा। चिंता रहेगी।

कुंभ का लव राशिफल: आपको दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। जो लोग आज पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे है उनके लिए समय अच्छा है। आपको सफलता मिल सकती है। नए लोगों से दोस्ती या परिचय हो सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में मान सम्मान भी मिल सकता है। कारोबार में व्यस्तता हो सकती है। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। स्टूडेंट्स को मेहनत से भी अच्छी सफलता मिलने के योग हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: संतान पक्ष की चिंताएं दूर होगी। पुराने रोग खत्म हो सकते हैं और सेहत अच्छी होगी। चोट भी लग सकती हैं। सावधान रहें।

मीन का दैनिक राशिफल: सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। मान-सम्मान बढ़ेगा। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

मीन का लव राशिफल: शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य हो सकता है। आज लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। इसलिए अपने प्रेमी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। आपकी परेशानियां बढ़ सकती है।

मीन का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में कर्मचारियों की तरफ से परेशानी हो सकती है। निर्माण कामों से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर सावधान रहें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बच्चों का ख्याल रखें। माता की सेहत में सुधार होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 22, 2018 3:21 am