Horoscope Today, 21 October 2018: मिथुन राशि वाले वाणी पर रखें नियंत्रण, वृश्चिक वालों जल्दबाजी से बचें

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 21 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आइए आज जानते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं- मेष का दैनिक राशिफल: आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दूसरों के विवाद से दूर रहें। इनकम में वृद्धि होगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा।

मेष का लव राशिफल: आज पार्टनर आपके दिल की बात खुद ही समझ लेगा आपकी कहने की आवश्यकता नहीं है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है।

मेष का वित्त राशिफल: कारोबार में उन्नति का समय है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस में अच्छी ग्राहकी होने के योग हैं। कार्यस्थल पर सुखद वातावरण बनेगा। आपको मेहनत का फल मिलेगा। आज आपके लिए दिन अच्छा है।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. एसिडिटी और पेट दर्द हो सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए कम भोजन करें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: कुसंगति से हानि हो सकती है। भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रु परेशान कर सकते हैं। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है। लोगों के बहकावे में आने से बचें।

वृषभ का लव राशिफल: परिवार में आपकी बातों पर गौर किया जाएगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके व्यवहार से पार्टनर का मिजाज भी बदल सकता है। प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: कारोबार में आज फायदा होगा। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। सफलता मिल सकती है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक तनाव से बचें और किसी बात को लेकर ज्यादा विचार ना करें। अकेले बैठकर सोचने से कोई फायदा नहीं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। आज का काम आज ही करें। कोर्ट व कचहरी के काम सुलझेंगे। नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी। परिवार के वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य पर व्यय होगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा है। आज प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपको पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करनी चाहिए। आपको सफलता मिलेगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं। नए अनुबंध होने के योग हैं। इनकम के साथ खर्चा भी बढ़ सकता है। नौकरी वालों को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: कम में अधिक व्यस्त होने से नींद की कमी और थकान महसूस होगी। आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज पूरा आराम करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: बेरोजगारी दूर हो सकती है। आपके प्रयास सफल रहेंगे। चोट व रोग के प्रति सावधान रहें। भूमि, भवन, दुकान आदि खरीदने की योजना बनेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। पार्टनर के लिए परेशानियों वाला दिन हो सकता है। आपकी कोई इच्छा भी अधूरी हो सकती है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आपको काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े लोगों से भी कॉन्टैक्ट हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए बड़े लोगों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। मानसिक शांति मिलेगी। पुरानी चोट या दर्द में भी आराम मिल सकता है। व्यायाम जारी रखें।

सिंह का दैनिक राशिफल: व्यवसाय ठीक चलेगा। कार्य में गति आएगी। इनकम में वृद्धि होगी। प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। समय पर कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर की बातों को अनदेखा ना करें। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आज आपका पार्टनर भावुक भी हो सकता है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार को बढ़ाने पर विचार करेंगे। बिजनेस के बड़े फैसले आपको सोच-समझकर लेने होंगे। कार्यस्थल पर विवाद के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम रखें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप जलाश्य से दूरी बनाएं रखें। सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन दिनभर भाग-दौड़ से थकान हो सकती है।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप बेवजह तनाव लेने से बचें। काम में मन नहीं लगेगा। धैर्य रखें। व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। आय में कमी रहेगी। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। जोखिम न उठाएं।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी किसी बात को लेकर पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। जीवनसाथी से मदद नहीं मिल पाएगी। लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां और टकराव की स्थिति बन सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आज सब आपके अनुसार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आलस्य ना करें। इस समय आप कुछ व्यायाम करें और खुद को स्वस्थ रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। पार्टनरों से तालमेल बैठेगा। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा। कार्यों में गति आएगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

तुला का लव राशिफल: आज आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सफलता मिल सकती है। किसी अपोजिट जेंडर से मन की बातें शेयर कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा है।

तुला का वित्त राशिफल: कारोबार में आ रही परेशानी दूर होगी। आपके लिए बिजनेस फायदेमंद हो सकता है। नौकरी वालों को लाभ मिलेगा। काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर लापरवाही न करें। कोई बड़ा रोग भी होने की संभावना है। परहेज के मामले में भी सावधानी रखें। योग करने पर ध्यान लगाएं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। पुराने साथियों से मेलजोल बढ़ेगा। जल्दबाजी करने से बचें। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज बहस करने से बचें। लव लाइफ के लिए दिन मिलाजुला रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी के लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी न करें। बिजनेस में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। आज आपको सेहत संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। खुद का ख्याल रखें।

धनु का दैनिक राशिफल: बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जोखिम न उठाएं। नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी।

धनु का लव राशिफल: आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान कर सकेंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे।

धनु का वित्त राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। किसी पर अपना काम ना थोपें। वाणी पर संयम रखें। विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। किसी के साथ विवाद करने से बचें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। पुराने रोग खत्म होने के योग बन रहे हैं। माता की सेहत में सुधार आएगा। संतानपक्ष का सहयोग मिलेगा।

मकर का दैनिक राशिफल: घर में तनाव रह सकता है। व्यवसाय ठीक चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर में कोई बड़ा खर्च सामने आएगा। तनाव रहेगा। कुसंगति से बचें। आय ठीक-ठीक रहेगी।

मकर का लव राशिफल: सोच समझकर बोलें। पार्टनर आपकी बात से दुखी हो सकता है। आपका पार्टनर ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपकी सकारात्मकता बढ़ सकती है। प्रेम संबंध मधुर होंगे।

मकर का वित्त राशिफल: जायदाद संबंधी समस्या का समाधान होगा। कामकाज में अधिक व्यस्त रहने से परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा। कारोबार के लिए समय ठीक है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में समय अच्छा हो सकता है। आपकी थकान भी दूर हो सकती है। आज बाहर घूमने जा सकते हैं। पिता की सेहत में सुधार आएगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: कोर्ट व कचहरी में मामले में राहत मिलेगी। कोई बड़ी बाधा खत्म होने से प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। वस्तुएं संभालकर रखें।

कुंभ का लव राशिफल: जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर भी चिड़चिड़ा हो सकता है। आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएं। इससे आपके पार्टनर के मन में बदलाव आएगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पदोन्नति हो सकती है। बिजनेस में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।नए लोगों से मिलेंगे और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: रक्त संबंधी विकार होने की संभावना बन रही है। नसों में खिचाव आ सकता है। इसलिए आज भारी चीजें उठाने से बचें। इससे आपको राहत मिलेगा।

मीन का दैनिक राशिफल: भाग्य का साथ मिलेगा। काम में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। जल्दबाजी न करें।

मीन का लव राशिफल: लव लाइफ के लिए दिन अच्छा होगा। प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी को तरक्की मिल सकती है। आज आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का योग है।

मीन का वित्त राशिफल: प्रोफेशनल लाइफ में संभल कर रहें। कारोबार संबंधी नए फैसले लेने से बचें। दुश्मनों से सावधान रहें। आज शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। रिस्क लेने से बचें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का खाने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आज आप कुछ खाएं वो ताजा ही खाएं। आज आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी खा रहे हैं वह स्वच्छ और सुरक्षित हो।

First Published on October 21, 2018 2:54 am