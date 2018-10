Horoscope Today, 19 October 2018: मिथुन वालों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत, मकर वालों को मदद की पड़ेगी जरूरत

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 19 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आज शुक्रवार है। हिंदू धर्म में इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा-अर्चना की जाती है। आज विजयादशमी भी है। चलिए जानते हैं कि आज सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी तीर्थ पर जा सकते हैं। इस तीर्थ से नए अनुभव हासिल होंगे। जीवन में स्थिरता आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मेष का लव राशिफल: नए शख्स की ओर आकर्षित होंगे। वह शख्स आपसे भी प्रभावित होगा। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। एक-दूसरे को समझने के लिए समय दें।

मेष का वित्त राशिफल: आज चोरी हो सकती है। इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। घर की कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें। अपने वाहनों का विशेष तौर से ख्याल रखें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तनाव लेने से बचें। सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों से मिलने जाएं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आपके कुछ रिश्ते खराब हो रहे हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करें। उनसे इस बारे में बातचीत करें।

वृषभ का लव राशिफल: सिंगल लोग कुछ परेशान हो सकते हैं। आपका प्रस्ताव ठुकराया जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा निराश ना हों। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: कानूनी मामलों में व्यस्त रहेंगे। किसी कानूनी मामले में लाभ हो सकता है। किसी उच्चपदाधिकारी की मदद मिलेगी। घर में खुशियों भरा माहौल होगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: रात में सोते समय कुछ समस्या होगी। कुछ बुरे सपने परेशान कर सकते हैं। नकारात्मक होने से बचने की जरूरत है। परिवार के साथ समय बिताएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: किसी रिश्तेदार से मदद मिलेगी। आपका रुका हु्आ काम पूरा होगा। आप तनाव से मुक्त महसूस करेंगे। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।

मिथुन का लव राशिफल: पार्टनर से रिश्ता बिगड़ सकता है। कुछ गलतफहमी हो सकती है। क्रोध करने से बचने की जरूरत है। बातचीत से इसे सुलझाने का प्रयास करें।

मिथुन का वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से दिन अच्छा है। वित्तीय स्थिति मजबूत होने वाली है। धनलाभ के योग हैं। परिवार के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। बच्चे काफी खुश होंगे।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम करने में मन लगेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा। उनके साथ खूब मस्ती होगी। तनाव दूर होगा।

कर्क का दैनिक राशिफल: किसी सामाजिक समारोह में हिस्सा लेंगे। कई लोगों से मुलाकात होगी। उनसे ढेर सारी बातें होंगी। रिश्ते मजूबत होंगे। आपका मन हल्का होगा।

कर्क का लव राशिफल: पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। उनका ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें। आपको घर के कामों में अपना हाथ बंटाना होगा।

कर्क का वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से दिन अच्छा है। जो लोग फार्मा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। व्यवसाय में विस्तार लाने का प्रयास करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: दोस्तों से मिलने जाएं। उनके साथ घूमने जाएं। जिम्मेदारियां भूलकर थोड़ा एंजॉव करें। आपको अच्छा लगेगा। आपका मन हल्का होगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा। अकेले में रहना पसंद करेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इससे आपके मन को काफी शांति मिलेगी।

सिंह का लव राशिफल: आप अपने दिल की बातें साझा करने की सोच रहे हैं। आपको इस दिशा में सोच-समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। सामने वाले शख्स के द्वारा ना करने पर निराश ना हों।

सिंह का वित्त राशिफल: जो लोग कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें आज लाभ होगा। यह लाभ आपको काफी प्रोत्साहित करेगा। यह आपकी मेहनत का ही फल है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से दूर रहें। घर पर बना ताजा खाना खाएं। पानी लगातार पीते रहें। घर पर आराम करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत है। आपकी वर्तमान दिनचर्या उचित नहीं है। आप काफी आलसी हो गए हैं। सुबह जल्दी जगने का प्रयास करें।

कन्या का लव राशिफल: किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। यह मुलाकात किसी यात्रा में हो सकती है। उस शख्स से आपका रिश्ता काफी आगे बढ़ेगा। आप काफी खुश होंगे।

कन्या का वित्त राशिफल: आयात-निर्यात के क्षेत्र में लाभ होगा। बिजनेस के नए मौके मिलेंगे। इन्हें भुनाने के लिए तैयार रहें। किसी विदेशी पार्टनर से मदद मिलेगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मधुमेह के रोगियों को अपना विशेष ख्याल रखना होगा। आप दवाएं समय पर लेते रहें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नए अनुभव हासिल होंगे। परिजनों का साथ मिलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं।

तुला का लव राशिफल: आज दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। इससे काफी प्रसन्नता होगी। ध्यान रहे कि प्यार अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। इनके लिए तैयार रहें।

तुला का वित्त राशिफल: पिछले कुछ दिनों से आप काफी धन खर्च कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बचत करने की आदत डालनी होगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: किसी छोटी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। सिर या दांत में दर्द हो सकता है। डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत परेशान ना हों।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आप पिछले कुछ दिनों से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। परिजनों से मिलने जाने की जरूरत है। काम से अवकाश लें और घर जाएं। अच्छा लगेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आपको पुराने साथी की याद आएगी। आप उनको काफी मिस करेंगे। हालांकि आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। जिंदगी चलने का नाम है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: धन का दबाव हो सकता है। आय स्रोत बढ़ाने की जरूरत है। इस पर विचार कीजिए। किसी जानकार से सलाह लीजिए। सब ठीक हो जाएगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज चोट लग सकती है। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाएं। नुकीली चीजों से दूर रहें। घर पर समय बिताएं।

धनु का दैनिक राशिफल: अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। उनसे ढेर सारी बातें होंगी। किसी की नाराजगी दूर होगी। आप लोग एक साथ डिनर पर जा सकते हैं।

धनु का लव राशिफल: किसी व्यक्ति से डेटिंग का प्रस्ताव मिल सकता है। आपको इस पर सोच-समझकर फैसला लेना होगा। आप चाहें तो इसे आगे के लिए टाल सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: किसी दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। यह गिफ्ट पाकर वह शख्स बहुत ही प्रसन्न होगा। इससे आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। आपको अच्छा लगेगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: क्षमता से अधिक काम ना करें। काफी थकान हो जाएगी। आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए इसका ध्यान रखें और आराम करें।

मकर का दैनिक राशिफल: आपके किसी परिजन या दोस्त को मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।

मकर का लव राशिफल: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे। आप दोनों घूमने भी जा सकते हैं। रिश्ते में ताजगी आएगी।

मकर का वित्त राशिफल: कर्ज मिलने का रास्ता साफ होगा। आपका तनाव दूर होगा। इससे आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको इस धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। एक्सरसाइज करना शुरू करें। पौष्टिक आहार लें। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: सत्ता से जुड़े लोगों से लाभ होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपका तनाव दूर होगा। जिस शख्स से मदद मिले उसे धन्यवाद देना ना भूलें।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है। आप दोनों काफी समय से एक-दूसरे से दूर हैं। आपको उनसे मिलने जाना चाहिए।

कुंभ का वित्त राशिफल: वित्त के नजरिए से आज का दिन अच्छा है। ऑफिस में आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। इसके लिए तैयार हो जाएं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मीन का दैनिक राशिफल: आपका काम में मन नहीं लगेगा। कुछ बातें आपको परेशान करेंगी। खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। क्रोध करने से बचें।

मीन का लव राशिफल: आप अपने पार्टनर को मिस करेंगे। आपका पार्टनर आपसे दूर है। वह शहर से बाहर गया हुआ है। इसलिए बहुत परेशान ना हों। जल्द ही उनसे मुलाकात होगी।

मीन का वित्त राशिफल: किसी तरह के वित्तीय झांसे में आने बचें। कोई आपको लालच देकर बहका सकता है। इसलिए इसके प्रति सावधान हो जाएं। जल्दबाजी ना करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि लगातार अधिक समय तक काम करने से बचना होगा। खुली हवा में टहलने जाएं। आपका तनाव दूर होगा।

