Horoscope Today, 18 October 2018: मेष राशि वालों का मूड रहेगा रोमांटिक, सिंह वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 18 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: कुसंगति से बचें। भ्रम की स्थिति बन सकती है। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। अपेक्षित कार्यों में अनावश्यक विलंब होगा। चोट व दुर्घटना से हानि हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। लव राशिफल: आज पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। आप रोमांटिक मूड में हो सकते हैं। वित्त राशिफल: बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए दिन सामान्य हो सकता है। आपको करियर से जुड़े अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ सकती है। माता की सेहत का ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: कोर्ट व कचहरी में मामले में राहत मिलेगी। जीवनसाथी के स्वास्‍थ्य की चिंता रहेगी। परिवार की चिंता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रुभय रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। घर में नया मेहमान आ सकता है। पार्टनर से सुख मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। पत्नी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। कार्यस्थल पर अफसरों का सहयोग मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनिद्रा की वजह से आंखों में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पूरी नींद लें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जिनकी कार्य-शैली और सोच आपसे बहुत मिलती है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: कारोबारियों के लिए अच्छा है। कारोबार में तरक्की होगी। आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आप आपने लक्ष्य से मत भटकिये। धन की बचत करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज तनाव कम होगा और मूड अच्छा रहेगा। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आप ऊर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपयश ना हो। सुख के साधन जुटेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर को आपकी मदद से आपको लाभ होगा। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहें है तो उसके लिए समय अनुकूल है। प्रेमी से गिफ्ट मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसके साथ ही आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ेगी। आज आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज थोड़ी राहत मिल सकती है। खुद को सुरक्षित रखें। अपने खान-पान पर ध्यान रखें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपको पुरानी बीमारी से परेशान होना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। घर-परिवार की चिंता रहेगी। कर्ज में वृद्धि होगी।

सिंह का लव राशिफल: आज आप किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं। अपने परिजनों और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है।

सिंह का वित्त राशिफल: व्यवसाय में लाभ मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग ट्रेवल का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी अपनी सेहत की चिंता रहेगी। जो बीमारी आपने अपने दिमाग में बैठा ली है, उससे सावधान रहें। आप योग या फिर व्यायाम के लिए भी जा सकते हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपके काम की प्रशंसा होगी। मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रयास सफल रहेंगे। कार्यसिद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी।

कन्या का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे।

कन्या का वित्त राशिफल: हाल ही में आपने खूब धन खर्च किया है इसलिए अब आज सतर्क हो जाइये। काम में मेहनत करने की आवश्यकता है। जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बिजली के उपकरणों से दूर रहें। क्योंकि आपके साथ आज कोई दुर्घटना होने की सम्भावना हैं। तेज औजारों से दूर रहें जैसे कि चाकू ताकि आप खुद को चोट लगने से बचा पाएं।

तुला का दैनिक राशिफल: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। कारोबार ठीक चलेगा। राजकीय बाधा उत्पन्न हो सकती है। विवाद न करें।

तुला का लव राशिफल: आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर को अपनी भावनाएं ना थोपें। आज घर पर अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। परिजन आपके रिश्ते से खुश होंगे।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम कम होगी और आप खर्चा ज्यादा करेंगे। इसलिए आपको अपने बजट के हिसाब ठीक से चलना चाहिए। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: अपने खान-पान पर ध्यान दें। नियम के अनुसार चलें आपको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। ठडी चीजों से बचना चाहिए। इससे आपकी तबीयत ठीक रहेगी।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपके मन में भय रहेगा। मन में नेगेटिव विचार आएंगे। लेन-देन में सावधानी रखें। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की ओर सुख मिलेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आपको विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। विदेशी बाजार पर ध्यान केन्द्रित कीजिए। इनकम में इजाफा होगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आत्मविश्वास में कमी आएगी। आज आपकी परेशानी कम हो सकती है, अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। अपने मानसिक सुधार पर ध्यान दें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। मन में अज्ञात भय रहेगा। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। सावधानी आवश्यक है।

धनु का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: हाल के दिनों में आप जहां भी हाथ डाल रहे हैं आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। किस्मत आपके साथ है इन दिनों निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठा सकते हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन खुश रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको आराम की आवश्यकता है। जिसमें आप कुछ ऐसा नया करें जो आपने पहले कभी ना किया हो।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार की आमदनी में वृद्धि होगी। बड़ी परेशानी हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिलेगा।

मकर का लव राशिफल: आप आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

मकर का वित्त राशिफल: आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनुकूल है। आप आज कार या बाइक खरीद करते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: खुद को जिम में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। आपनी सेहत का ख्याल रखें। आज आपको अपना ख्याल रखना होगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप नई योजना पर काम करेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी। लाभ में वृद्धि होगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर मिल सकता है। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है। सोच-समझकर बोलें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में उन्नति के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। इससे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। आज थोड़ा संभल कर रहें। निवेश सोच-विचारकर करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव से बचें। आज परिवार वालों की सेहत की चिंता रहेगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि आप उन्हें सालाना जांच के लिए लेकर जाएं।

मीन का दैनिक राशिफल: आय में वृद्धि होगी। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें। तीर्थदर्शन की योजना बनेगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। धन प्राप्ति के योग है।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत अभी ही हुई है तो प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें। अपनी वाणी पर संयम रखें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप अपने पैसों का इस्तेमाल मौज-मस्ती करने में कर सकते हैं। इसका आनंद लें। इस पल में उन्हें मत भूलना जिसने अच्छे-बुरे में आपका साथ दिया। आप थोड़ा दान भी करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सन्तुलित भोजन लेने की आदत की वजह से आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम करना ना भूलें ताकि आपका वजन फिर से ना बढ़ जाए। आलस से दूर रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 18, 2018 3:58 am