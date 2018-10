राशिफल, 17 अक्टूबर: कन्या राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, तुला वाले वाणी पर रखें संयम

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi:कर्क का दैनिक राशिफल: पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य पूर्ण होंगे।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 17 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है। विवाद से बचें। स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। मेष का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की चिंता रहेगी। लेकिन आपको पार्टनर की चिंता करने की आवश्यकता नही हैं। सब ठीक है। मेष का वित्त राशिफल: कारोबार में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसी से लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: काम की वजह से थकान महसूस करेंगे। आलस्य की अधिकता रहेगी। सेहत का ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। रोमांस का अवसर नहीं मिलेगा। कार्य पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध ठीक रहेगा। प्रेमी की भावनाओं को बिना बोले ही समझ जाएंगे। प्रेमी के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में फायदा नहीं मिल पाएगा। निवेश करने से पहले अच्छे से उस बारे में पूरी जानकारी रखें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: हवा-पानी के बदलाव से भी परेशानियां हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी सेहत नार्मल रहेगी। थकान, सिरदर्द हो सकता है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपकी इनकम में वृद्धि होगी। वरिष्ठजन सहयोग करेंगे। कार्य का बोझ स्वास्‍थ्य को प्रभावित कर सकता है। थकान हो सकती है।

मिथुन का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। पार्टनर की भावनाओं को समझें सिर्फ अपनी ही भावनाएं न थोपें।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में फायदा हो सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धन लाभ होगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप घर में बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। मौसम में बदलाव के कारण उनकी शारीरिक तकलीफ भी बढ़ सकती है।

कर्क का दैनिक राशिफल: पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य पूर्ण होंगे। आज फिजूलखर्च से बचकर रहें। प्रसन्नता बनी रहेगी। वस्तुएं संभालकर रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। आज अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दें। इससे आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं।

कर्क का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में परेशानियां बढ़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत में में उतार-चढ़ाव रहेगा। पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं।

सिंह का दैनिक राशिफल: भागदौड़ अधिक होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विश्वासघात मिल सकता है। व्यवसाय ठीक चलेगा। अनावश्यक क्रोध न करें।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा, बस आप उसके लिए समय निकाल लें। आज आपका पार्टनर आपकी किसी बात से परेशान रहेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आपको काम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किया गए काम से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। कम्प्यूटर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम अधिक होने से तनाव बढ़ सकता है। अपनी सेहत पर ध्यान दें। पुराने रोग परेशानी बढ़ा सकते हैं। पेट का ध्यान रखें खराब हो सकता है।

कन्या का दैनिक राशिफल: सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। रुके कार्य पूर्ण होंगे। आलस्य हावी रहेगा। लाभ में वृद्धि होगी। अज्ञात भय सताएगा। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलगा।

कन्या का लव राशिफल: पार्टनर से अचानक कोई अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ सकता है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आप आज किसी तरह का जोखिम ना लें।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आलस्य और थकान से भी परेशानी हो सकती है। शरीर में पानी की कमी आ सकती है। आप खूब पानी पीएं। योग भी शुरू करें।

तुला का दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। मान बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। पुराने भूले-बिसरे मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। निवेश शुभ रहेगा।

तुला का लव राशिफल: पार्टनर से सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। जो लोग पार्टनर की खोज में है उनको आज पार्टनर मिल सकाता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम रहेगा।

तुला का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र और बिजनेस में फायदा मिलने के योग है। लेकिन विवाद होने के योग भी बन रहे हैं। स्टूडेंट्स षडयंत्र का शिकार हो सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का खाना खाने से पेट में परेशानी हो सकती है। पेट दर्द की संभावना है। गला खराब हो सकता है। सावधान रहें, मसालेदार भोजन से भी बचें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपकी यात्रा लाभदायक रहेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। शारीरिक कष्ट संभव है। दूसरों की बातों में न आएं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आप पार्टनर को लेकर पजेसिव हो सकते है। ऐसा करने से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। प्रेमी के साथ ज्यादा मजाक ना करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज जैसा आप चाहेंगे काम उसी तरीके से पूरा हो पाएगा। सितारे आपके पक्ष में है। परिस्थितियां अच्छी बन सकती है। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। पुरानी परेशानी खत्म होगी। आप बस व्यायाम करते रहिए।

धनु का दैनिक राशिफल: फिजूलखर्ची से बजट खराब हो सकता है। दूसरों से किसी तरह की अपेक्षा न करें। तनाव व चिंता रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। इनकम में कमी आएगी।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ संयम से रहें। पार्टनर के साथ संबंध ठीक रहेंगे। बस आप किसी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। संबंध मधुर होंगे।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपके काम पूरे होंगे। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। कारोबार के सिलसिल में यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: बाहर के खाने से बचें। पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं। खान-पान में सावधानी रखें। तले-भुने खाने से परहेज करें।

मकर का दैनिक राशिफल: आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद रहेगी। आज समय आपके अनुकूल है।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर आपकी परेशानी को समझेगा। पार्टनर की मदद से आपका मन प्रसन्न होगा। जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है।

मकर का वित्त राशिफल: सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से लाभ मिलेगा। अतिरिक्त धन मिलने के योग बन रहे हैं। नए काम अच्छी सफलता मिल सकती है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: मामूली शारीरिक परेशानी हो सकती है। पुराने दर्द या चोट में आराम मिल सकता है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कारोबारी नए अनुबंध हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐश्वर्य पर खर्च होगा। वरिष्ठजन सहयोग करेंगे। योजना फलीभूत होगी।

कुंभ का लव राशिफल:अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। विश्वासघात से बचें। खर्चा बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपके विचार किसी को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आपको सम्मानित किया जा सकता है। पार्टनरशिप में काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। संतानपक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार के साथ व्यायाम करने से आपको अच्छा महसूस होगा।

मीन का दैनिक राशिफल: दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। आय में वृद्धि होगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यवसाय ठीक चलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें।

मीन का वित्त राशिफल: आज के दिन आप खूब खरीददारी करेंगे। आज आप फिजूलखर्ची से बचें। इस बात का ध्यान रखें की आज आप फालतू चीजों में धन खर्च ना करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कसरत शुरू करें जिससे आपकी कमजोरी दूर होगी। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on October 17, 2018 3:05 am