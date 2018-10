राशिफल, 16 अक्टूबर: वृषभ राशि वाले वाणी पर रखें संयम, कन्या राशि वाले ना करें जल्दबाजी

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi:सिंह का दैनिक राशिफल: आज आलस्य करने से बचें। मनोरंजन के मौके मिलते रहेंगे। मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। उपहार की प्राप्ति होगी।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 16 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप क्रोध पर संयम रखें। क्रोध के कारण कार्य और सम्बंध बिगड़ सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल अथवा मांगलिक प्रसंग में उपस्थित रहने का आमंत्रण मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। पूजा-पाठ में मन लगेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

मेष का लव राशिफल: पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करें। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आज आप भावुक रहेंगे। आप अपने जज्बातों पर काबू रखें।

मेष का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में सोच-समझकर फैसला लें। आज दफ्तर में किसी साथी से बहस हो सकती है। वाणी पर संयम रखें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक थकान हो सकती है। आपका पुराना दर्द परेशान करेगा। अपने खान-पान पर ध्यान रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज लेन-देन में सावधानी रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर में किसी बात को लेकर विवाद की स्‍थिति बन सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। जो लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। पार्टनर का रोमांस कर सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपको नुकसान हो सकता है। कारोबार में रुकावटें आ सकती हैं। आज ऑफिस में नया काम मिलेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है पेट दर्द हो। हल्का भोजन करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आय के साधन बढ़ेंगे। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। किसी की पीठ पीछे बुराई न करें। मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ बहस ना करें। वरना बात आगे तक बढ़ सकती है और दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। आपको इससे सावधान रहना होगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं, समय आपके अनुकूल है। नौकरी में अफसरों के सहयोग से काम पूरा होगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। सिर और आंखों में भी दर्द हो सकता है। योग करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। निवेश लाभदायक रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी।

कर्क का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता लाने का प्रयास करें। जरूर आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा हो सकता है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपको बड़ा आर्डर मिल सकता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। आपको शाम के समय पार्क जाना शुरू कर देना चाहिए। वरना आपका मोटापा समस्या बन सकता है।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आलस्य करने से बचें। मनोरंजन के मौके मिलते रहेंगे। मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। उपहार की प्राप्ति होगी। घरेलू कार्य से यात्रा हो सकती है। धनलाभ होगा।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। लेकिन आपका मूड कहीं और रहेगा। प्रेमी के साथ रोमांस नहीं कर पाएंगे। आप पार्टनर का मूड भी बिगाड़ सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: बिजनेस में कोई बड़ा काम नहीं होगा। जरूरी काम रुक सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स को अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। दिन अच्छा हो सकता है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है। धूप में जाने से बचें। बाहर का तला भुना खाने से परहेज करें। इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम कम होगी।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज मन में नकारात्मकता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। मित्र व संबंधियों से मेलजोल बढ़ेगा। यात्रा में जल्दबाजी ना करें। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें।

कन्या का लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से आपको सरप्राइज मिल सकता है। आज आप प्रेमी के साथ रोमांस कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें।

कन्या का वित्त राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। रूटीन डिस्टर्ब न होने दें। अपनी कसरत जारी रखें और सावधान रहें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। काम में व्यस्त रहेंगे। जोखिम व जमानत के कार्य बिलकुल न करें।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर से मुलाकात होगाी। पूरा दिन पार्टनर के साथ बीतेगा। आज पार्नटर के साथ खूब मौज-मस्ती करेंगे। प्रेम और सहयोग मिलेगा।

तुला का वित्त राशिफल: आपको डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। कर्ज में कमी होगी। कार्यक्षेत्र के बदलाव हो सकता है। तनाव और दौड़-भाग बढ़ सकती है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में सुधार आएगा। सेहत पहले से ठीक रहेगी। दवाइयां समय पर लें वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। घूमने भी जाएं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज कार्यस्थल पर परिवर्तन की संभावना है। योजना के मुताबिक काम होगा। बड़ों का मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपका प्रेमी के साथ विवाद हो सकता है। पार्टनर अति संवेदनशील रहेगा। सोच समझकर बोलें। किसी तरह की बहस ना करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज ऑफिस काम ज्यादा रहेगा। काम आपको परेशान कर सकता है। जायदाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। थकान भी दूर हो सकती है। आप अपना रूटीन जारी रखें। सेहत ठीक रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपकी यात्रा मनोरंजक रहेगी। शत्रु परास्त होंगे। बिजनेस ठीक चलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धनु का लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर की मदद से काम पूरा होगा। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। बस आपको वाणी पर संयम रखना होगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहेगा। नौकरी में काम पूरा कर पाएंगे। स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी न करें। बिजनेस में सफलता मिलेगी। बड़ा फैसला ना लें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: तबीयत खराब रहने से आपके गले में भी परेशानी हो सकती है। गले में इंफेक्शन भी हो सकता है। सावधानी से काम लें और डॉक्टर के पास जाएं।

मकर का दैनिक राशिफल: नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें। कार्य में बाधा आ सकती है। भाइयों से मतभेद हो सकते हैं। चिंता बनी रहेगी। विवाद हानि संभव है।

मकर का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात पुराने प्रेमी से हो सकती है। प्रेमी के साथ मनमुटाव हो सकता है। घर पर शांति रखें। संतान पर नाराज न हों, उनका ख्याल रखें।

मकर का वित्त राशिफल: कारोबार संबंधी कानूनी परेशानी का समाधान होगा। कानूनी विवाद निपट जाएंगे। कारोबार में लाभ होगा। नए काम में सफलता मिलेगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगा। आप सेहत के मामले में लापरवाही न करें। कोई बड़ी परेशानी भी हो सकती है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। मनोरंजक यात्रा होगी। आनंद से समय व्यतीत होगा। बाहरी सहयोग से काम पूरे होंगे। वरिष्ठजनों का सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से उपहार मिलेगा। बिना कहे पार्टनर आपके दिल की बात समझ सकता है। आपका प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी रहेगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: ऑफिस में कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। दुकानदारी में लाभ मिलेगा। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय ठीक है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज एसिडिटी और पेट दर्द हो सकता है। भोजन कम करें। आज आप बाहर घूमने निकल जाएं। इससे आपके पेट को राहत मिलेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: वरिष्ठजन सहयोग करेंगे। रुके कार्यों में गति आएगी। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सौभाग्य वृद्धि होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा।

मीन का लव राशिफल: प्रेम में सफलता मिलने की संभावना है। प्यार के इजहार के लिए अच्छा दिन है। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा।

मीन का वित्त राशिफल: आपका कारोबार फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। काम के बोझ से मानसिक तनाव रहेगा। नींद की कमी और थकान महसूस होगी। थकावट दूर करने के लिए आराम करें।

First Published on October 16, 2018 2:42 am