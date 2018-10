राशिफल, 14 अक्टूबर: मेष वाले शत्रुओं से रहें सावधान, कन्या वाले आलस्य ना करें

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi: वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप वाणी पर संयम रखें। परिजनों का ख्याल रखें।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 14 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आइए जानते हैं रविवार को क्या कहते हैं आपके सितारे- मेष का दैनिक राशिफल: घर-बाहर अशांति रह सकती है। शत्रुओं से सावधान रहें। विवाद से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। नौकरी में कार्य का बोझ बढ़ सकता है।

मेष का लव राशिफल: आज अपने मन से गंदे विचारों को निकाल दें और प्रेमी के साथ एक बार फिर से नए तरीके से संबंध स्थापित कर शुरूआत करें। गलतफहमियों को दूर करें।

मेष का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सब कुछ आपके पक्ष में है इसलिए किसी भी चुनौती का जमकर सामना करें।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: अपने भोजन पर ध्यान दें। संतुलित भोजन करें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम करना ना भूलें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप वाणी पर संयम रखें। परिजनों का ख्याल रखें। काम पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा।लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ डेट पर जाएंगे। पार्टनर से किसी तरह का मजाक ना करें। वरना आपकी दिक्कत हो सकती है।

वृषभ का वित्त राशिफल: आपके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए इन खर्चों को कम करने पर विचार करें। आमदनी ठीक रहेगी। बस आप फिजूलखर्ची से बचें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: काम का तनाव रहेगा। बस आप व्यायाम जारी रखें। इससे आपकी लाभ मिलेगा। सकारात्मक विचार रखें इससे अच्छा महसूस करेंगे।

मिथुन का दैनिक राशिफल: काम के बोझ से स्वास्‍थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम से आज आपको लाभ मिलेगा। रोजगार मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग करेंगे।

मिथुन का लव राशिफल: आज आप दोनों के बीच रिश्ता बहुत जल्द बहाल हो सकेगा। बल्कि, आज आपको अपने पैर फिसलते नजर आएंगे। बस आप चाहते हैं कैसे भी संबंध ठीक हों।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपकी कोई प्रिय वस्तु के खो सकती है। इसलिए आज अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें और उनका ध्यान रखें। ऐसा करने से नुकसान से बचेंगे।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोई चोट लग सकती है। इसलिए सावधानी बरतें। अपने शारीरिक व्यायाम में बदलाव करें। साथ ही अपनी कमर को भी आराम दीजिए।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्य पूर्ण होंगे। पिकनिक का आनंद मिलेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। वस्तुएं संभालकर रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज आपके संबंधों में कडवाहट आ सकती है। किसी भी विषय पर जरूरत से ज्यादा दबाव अथवा ध्यान ना दें। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको कर्ज से राहत मिलेगी। आज बैंक को लोन चुका सकेंगे। भविष्य में कर्ज का ध्यान नहीं रखा तो आप ही मुसीबत में पड़ेंगे।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपनी स्कीन का ख्याल रखना होगा। आपको कोई बीमारी हो सकती है। खुद को ढक कर और सूर्य से बचा कर चलें। अपनी त्वचा को सूर्य से जलने से बचायें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। उच्चाधिकारी की बात मानें और उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा करेंगे। इससे दोनों के संबंधों में और प्यार बढ़ेगा। रोज की परेशानियों को भूलाकर आप मौज-मस्ती के साथ समय बिताएंगे।

सिंह का वित्त राशिफल: जो लोग मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं तो आज आपके फायदे का दिन है। आपको ऐसा अनुबंध या काम मिलेगा जो काफी समय से लटका पड़ा था आज हो जायेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आज आप अपनी परेशानी को खत्म करने के बारे में सोच-विचार करें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको अज्ञात भय सताएगा। आलस्य को हावी ना होने दें। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। परिजनों का सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। इससे आप दोनों के रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। एक दूसरे को पूरी तरजीह दें। दोनों बाहर घूमने जा सकते हैं।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करेंगे। आज आपके सलाहकार आपको जो भी सलाह देंगे, उससे लाभ मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। योग और ध्यान करें ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिलें।

तुला का दैनिक राशिफल: काम में जल्दबाजी करने से बचें। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। आज मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा।

तुला का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। अगर आपको किसी मामले में कठिनाई महसूस हो रही है तो अपने पार्टनर से सलाह लें।

तुला का वित्त राशिफल: आज विदेश से आपको आर्थिक लाभ के संकेत हैं। कहीं दूर से आसानी से पैसा मिलने के संकेत हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं सकारात्मक विचार बनाये रखें।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी-छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। ऐसी परेशानियां आपके शरीर के अंदर नुकसान दे सकती हैं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपकी यात्रा लाभदायक रहेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। वस्त्राभूषण पर व्यय हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आपके और पार्टनर के बीच अनबन हो सकती है। आप अकेले रहना भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन आपको इस झगड़े को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आज काम करना छोड़। काम में ध्यान लगाएं। अचानक धन मिलने के संकेत हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थोड़ा बीमार महसूस करेंगे। आप छोटी सी बीमारी से ग्रस्त हैं परन्तु आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। डॉक्टर के पास जाएं।

धनु का दैनिक राशिफल: फिजूलखर्ची करने से बचें। दूसरों से अपेक्षा ना रखें। तनाव व चिंता रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में इजाफा होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

धनु का लव राशिफल: आपके प्यार को घरवाले में स्वीकार कर सकते है। आप बहुत खुश होंगे। आपके चुनाव से सभी खुश रहेंगे। परिवार वालों के साथ शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपको एहसास होगा कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज सकारात्मक बदलाव के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा खान-पान और हल्के व्यायाम से शुरुआत करें। आलस्य से बचने की कोशिश करें।

मकर का दैनिक राशिफल: आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। बाहरी मतभेद समाप्त होंगे। आज समय अनुकूल है। सेहत ठीक होगी।

मकर का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की ओर उपहार मिलेगा। बड़े प्रेम और जज्बात के साथ दिये गए तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करें। लव लाइफ अच्छी होगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज पूंजी निवेश के जरिये आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है आज आपको हल्के दर्द की शिकायत बनी रहे। अपने खान-पान का ध्यान रखें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: योजना के मुताबिक काम होंगे। कारोबार में नए अनुबंध हो सकते हैं। परिजनों का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के बारे में सोचेंगे कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। आप आदर्शवादी बनने के बजाय जमीन से जुड़ें और अपने पार्टनर की खोज यथार्थ में आकर करें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप थोड़ा हिम्मत जुटा कर अपने आर्थिक मामलों में जोखिम उठाइएं। इससे आपको फायदा मिलेगा। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। इनकम में इजाफा होगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग पेट के रोग से ग्रस्त हैं आज उन्हे उसका उपचार मिलेगा। अपने भोजन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए आपको पेट संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी।

मीन का दैनिक राशिफल: राजकीय बाधा दूर होगी। आय में वृद्धि होगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। व्यवसाय ठीक चलेगा। माता का सहयोग मिलेगा।

मीन का दैनिक राशिफल: सकारात्मक विचारों के फलस्वरूप आप अपने रोमांस को वापिस लाने में कामयाब साबित होंगे। आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। प्रेम बढ़ेगा।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आज आप ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। इस अप्रत्याशित लाभ का आनंद उठाएं।

मीन का दैनिक राशिफल: काम ज्यादा होने से थकावट महसूस करेंगे। संभव हो ज्यादा काम न करें। यह आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। इसलिए आप खुद को आराम दें ताकि शरीर स्वस्थ रहे।

First Published on October 14, 2018 4:09 am