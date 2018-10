राशिफल, 12 अक्टूबर 2018: कन्या वालों को धनलाभ का है योग, मिथुन वालों की पार्टनर से होगी मुलाकात

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi: वृश्चिक का लव राशिफल: सिंगल लोग आज परेशान हो सकते हैं।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 12 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आज शुक्रवार है। हिंदू धर्म में इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा-अर्चना की जाती है। चलिए जानते हैं कि आज सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। आप सामाजिक कार्यों में रहेंगे व्यस्त। दोस्तों का मिलेगा साथ। कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। परिवार में खुबशियों भरा होगा माहौल।

मेष का लव राशिफल: प्यार में आ रही है गहराई। पार्टनर के बिना होंगे बेचैन। आप दोनों की कहीं घूमने जाने की है जरूरत।

मेष का वित्त राशिफल: आय बढ़ने की है संभावना। परिवार पर होगा धन खर्च। निवेश करने का बना सकते हैं प्लान।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य चल रहा है खराब। समय पर दवा लेने की है जरूरत। तनाव से बचें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आपका दिन है अच्छा। दूसरों से मिलेगा मान-सम्मान। धनलाभ के भी हैं योग।

वृषभ का लव राशिफल: जीवनसाथी का मिलेगा साथ। रुका हुआ कार्य होगा पूरा। दंपत्य जीवन में आएगी मजबूती।

वृषभ का वित्त राशिफल: पर्यटन क्षेत्र में होगा लाभ। मिलेंगे नए मौके। इन्हें भुनाने के लिए रहें तैयार।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: खाने-पीने में लगेगा मन। तला-भूना अत्यधिक खाने से बचें। पानी खूब पीएं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: पुरानी दोस्तों की आएगी याद। दोस्तों को करेंगे फोन। घर में होगा मेहमान का आगमन।

मिथुन का लव राशिफल: पार्टनर से होगी मुलाकात। रोमांस में बीतेगा दिन। रिश्ते में आएगी मजबूती।

मिथुन का वित्त राशिफल: मेहनत लाएगी रंग। धनलाभ के हैं योग। व्यवसाय विस्तार के बारे में करें विचार।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत हो सकती है खराब। आराम करने की है जरूरत। परिवार वालों के साथ बिताएं समय।

कर्क का दैनिक राशिफल: अध्यात्म में लगेगा मन। मानसिक रूप से मिलेगी शांति। किसी नए प्रोजेक्ट पर करेंगे विचार।

कर्क का लव राशिफल: पार्टनर को लेकर परिवार में हो सकती है परेशानी। बातचीत के जरिए सुलझाने का करें प्रयास।

कर्क का वित्त राशिफल: व्यवसाय में मिलेंगे नए मौके। इन पर गहराई से करें विचार। आगे चलकर हो सकता है लाभ।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में आएगा सुधार। ठंडी चीजों के सेवन से रहें दूर। घर का बना खाना ही खाएं।

सिंह का दैनिक राशिफल: मानसिक रूप से कुछ परेशान रहेंग। मन मुताबिक काम नहीं होंगे। खुद को शांत रखने का प्रयास करें।

सिंह का लव राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद ना करें। उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा दें। इससे रिश्ते में आएगी मजबूती।

सिंह का वित्त राशिफल: मकान या संपत्ति में करेंगे निवेश। जरूरी कागजातों को संभाल कर रखें। जानकार की सलाह लें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यात्रा करते समय सावधान रहें। घबराने की जरूरत नहीं है।

कन्या का दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। मानसिक तौर पर शांति मिलेगी।

कन्या का लव राशिफल: किसी शख्स की ओर आकर्षित होंगे। नए रिश्ते को शुरुआत हो सकती है। एक-दूसरे को समझने के लिए समय दें।

कन्या का वित्त राशिफल: धनलाभ के हैं योग। आय के नए स्रोत बनेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करें। लाभ होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आंखों को ध्यान रखें। लापरवाही से दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर से संपर्क करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आपको परिजनों और दोस्तों का साथ मिलेगा। खुशियों भरा दिन होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं।

तुला का लव राशिफल: जीवनसाथी की तलाश आज पूरी हो सकती है। पार्टनर को समझने के लिए समय दें। घर पर खुशियों भरा माहौल होगा।

तुला का वित्त राशिफल: आमदनी बढ़ाने के बारे में विचार करें। नए प्रोजेक्ट से जुड़ने की जरूरत है। परेशान ना हों।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: पेट संबंध परेशानी हो सकती है। खान-पान के ध्यान रखें। ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिल लें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की मदद लें।

वृश्चिक का लव राशिफल: सिंगल लोग आज परेशान हो सकते हैं। अपने अकेलेपन पर क्रोध आएगा। लेकिन कुछ समय बाद पार्टनर से मुलाकात होगी।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: कुछ जरूरी काम करते हुए सावधान रहें। लापरवाही के चलते नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में फैसला ना लें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: सुबह में जल्दी जगने की कोशिश करें। इसके बाद एक्सरसाइज करने जाएं। पौष्टिक आहार लें।

धनु का दैनिक राशिफल: किसी नए शख्स से काफी प्रभावित होंगे। उससे आपकी दोस्ती हो सकती है। यह दोस्ती काफी आगे तक जाएगी।

धनु का लव राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। इससे बचने की कोशिश करें। अपनी गलती को स्वीकार करें।

धनु का वित्त राशिफल: आर्थिक नुकसान हो सकता है। इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके प्रति पहले से ही सवाधान रहें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक रूप से परेशान हैं। योग करने की जरूरत है। इससे शारीरिक और मानसिक ताकत मिलेगी।

मकर का दैनिक राशिफल: कुछ मुश्किल हालात से सामना होगा। घबराने से बचना होगा। परिजनों और दोस्तों के मदद की जरूरत पड़ेगी।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पार्टनर में कमियां निकालना बंद करें।

मकर का वित्त राशिफल: बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ होगा। मौके का फायदा उठाना सीखें।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: नकारात्मक सोच से बचना होगा। सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। दोस्तों से मुलाकात करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: अपने घरेलू जीवन पर ध्यान देंगे। बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की जरूरत है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं।

कुंभ का लव राशिफल: दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: सफलता पाने में समय लग सकता है। निराश होने से बचें। अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: त्वचा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से संपर्क करें।

मीन का दैनिक राशिफल: करीबी दोस्तों से मदद मिलेगी। इस मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको दोस्तों की महत्ता समझ आएगी।

मीन का लव राशिफल: दांपत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आपको इसका सामना करना होगा। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें।

मीन का वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से दिन अच्छा है। विदेश में रहने वाले किसी शख्स से लाभ मिलेगा। व्यवसाय बढ़ाने के बारे में विचार करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: भूतकाल की बातों पर ध्यान ना दें। इससे तनाव बढ़ सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं।

First Published on October 12, 2018 3:01 am