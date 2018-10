राशिफल, 11 अक्टूबर: वृषभ राशि वालों के घर में रहेगी सुख-शांति, मेष वालों को मिलेगा वाहन सुख

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi: कर्क का वित्त राशिफल: आज आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। आज आपको शेयर बाजार से अच्छी आमदनी मिलने के संकेत हैं।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 11 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आइए जानते हैं नवरात्र में क्या कहते हैं आपके सितारे, मेष का दैनिक राशिफल: सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। वाहन सुख मिलेगा। प्रियजनों से मुलाकात होगी। किसी वाद-विवाद में ना पड़ें। मनोरंजन के साथ-साथ काम भी पूरा कर पाएंगे। मेष का लव राशिफल: छात्रों का ध्यान पढ़ाई लगने में परेशानी होगी। क्योंकि उन्हें कोई प्यार भरे संदेश भेज रहा है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। मेष का वित्त राशिफल: आज आपका कारोबार ठीक चलेगा। कोई निवेश में जोखिम उठाने से पहले उसके बारे में जांच-परख जरूर कर लें। समझदारी से कोई कदम उठाएं। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थोड़ा परेशान रहेंगे। मन विचलित रहेगा। शान्ति से काम लें और इसका कारण सोचें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: घर में सुख-शांति रहेगी। पुरानी परेशानी का हल निकलेगा। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। दोस्तों से लाभ होगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज काम के सिलसिले में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इस व्यक्ति से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपकी और इसकी जोड़ी खूब जमेगी। आपके बीच प्यार बनेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आपकी कड़ी मेहनत की वजय से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। काम के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। आप राहत की सांस लेंगे। आज आप अच्छा भी महसूस करेंगे। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यापार में परिणाम अच्छी नहीं मिलने से मन दुखी रहेगा। दापंत्यजीवन में सुख रहेगा। वाद- विवाद के दौरान मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें।

मिथुन का लव राशिफल: पार्टनर और आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। आज एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आज पार्टनर से सुख मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटेंगे। घर में सुख-शान्ति बढ़ेगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: आपकी इनकम बढ़ेगी। विलासिता पर खूब धन खर्च करेंगे। आज आप इन वस्तुओं का सही आनंद ले पाएंगे। पार्टनर आपसे खुश रहेगा।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। धूप में जाने से बचें। इसके साथ ही तैलीय खाना या धूल से बचकर रहें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आनंद और स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मन में भय रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। अनिद्रा आपको परेशान कर सकती है। सार्वजनिक रूप से स्वाभिमान भंग न हो, इसका ध्यान रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज प्रेमी को साथ रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की जरूरत है। उनकी बातों का ठीक से सुनें और उनका सहयोग करें। तनावपूर्ण माहौल से बाहर ला कर उसका हल्का-फुल्का मनोरंजन भी कर सकते हैं।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। आज आपको शेयर बाजार से अच्छी आमदनी मिलने के संकेत हैं। इसमें जोखिम भी है सावधानी से निवेश करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप शारीरिक व्यायाम करते रहें। आप सेहत का ख्याल रखें और समय पर खाना खाएं। आप अपने अच्छे खान-पान से स्वस्थ्य रह सकते हैं।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप ताजगी महसूस करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ अधिक घनिष्ठता का अनुभव करेंगे। दोस्तों के साथ प्रवास होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात होगी।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ बिताएं हुए प्यार भरे लम्हें याद करेंगे। आप पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। प्रेमी से मुलाकात करेंगे और उन्हें खूब प्यार करेंगे। रिश्ते में मजबूती आएगी।

सिंह का वित्त राशिफल: आपकी योजना ठीक से काम करने पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप कारोबार को बढ़ाने के लिए निवेश कर सकते हैं। मानसिक शांति मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप योग करने पर ध्यान लगाएं। योग से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग से आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। जिससे आपका मन विचलित नहीं होगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में सुख- शांति रहेगी। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। प्रवास की संभावना है। मिष्टान्न के साथ मनपसंद भोजन मिलेगा। वाद-विवाद से दूर रहें।

कन्या का लव राशिफल: पार्टनर के साथ चली आ रही परेशानी का अंत होगा। आज आप पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे। धन खर्च में हिचकिए मत। प्यारभरा माहौल रहने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। प्रबंधन के कार्यों में लगे लोगों को लाभ मिलेगा। आपको कम्पनी की तरफ से एक अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। करियर में तरक्की होगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम अधिक होने से तनाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए काम के बीच-बीच में ब्रेक लें। इससे तनाव कम होगा। कुछ व्यायाम करें, ताजी हवा लें जिससे आपमें शक्ति का संचार होगा।

तुला का दैनिक राशिफल: वैचारिक दृढ़ता से आज आपके काम पूरे होंगे। मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च करेंगे। जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी।

तुला का लव राशिफल: आज किसी कार्यक्रम में किसी रोचक व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं और यह तलाश आपकी पूरी हो सकती है। भीड़ से हटकर बात करने की कोशिश करें।

तुला का वित्त राशिफल: आज का दिन पदोन्नति के अवसर लेकर आ रहा है। नकारात्मक बातें आपके काम को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज नकारात्मक बातों से दूर रहें। व्यापारिक अवसर मिलेंगे।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लेकिन आप लगातार अपना कार्य करते रहेंगे। आपकी यह लगन तारीफ के काबिल है। कुछ आराम अवश्य करें अन्यथा आपकी तबियत बिगड़ सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज दिन मनोरंजन में बीतेगा। कोई बात आपको परेशान कर सकती है। असंयमित वाणी के कारण आप मुश्किल में आ सकते हैं। स्नेहियों के साथ अनबन ना इसका ध्यान रखें।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपकी किसी खास व्यक्ति के साथ मिलने के संकेत हैं। बाहर निकलकर लोगों से मेल मिलाप करें। आज आपको पार्टनर मिल सकता है। नये रिश्ते मिलने की पूरी संभावना है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: जो लोग नया घर या कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आपको बैंक से लोन मिल सकता है। कर्ज के लिए आवेदन करने का अच्छा दिन है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा सम्बन्धित रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोगों व्यक्ति को आराम मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां से तनाव हो सकता है।

धनु का दैनिक राशिफल: गृहस्थजीवन में सुख- शांति रहेगी। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। उत्तम भोजन की प्राप्ति से संतुष्ट होंगे। इनकम में होगा इजाफा। उच्च पदाधिकारी की कृपादृष्टि रहेगी।

धनु का लव राशिफल: आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके साथ आप पूरी जिन्दगी बिता सकते हैं। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

धनु का वित्त राशिफल: विदेशी से आपको लाभ मिलने की संभावना है। खर्च में वृद्धि होगी। लेकिन आने वाले समय में आपके लिये फायदे का सौदा साबित होने वाला है। निवेश कर सकते हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, आज उनकी सेहत में पहले से सुधार आएगा। आप अपनी व्यायाम करने की आदत को बनाए रखें। इसका फल मिलेगा।

मकर का दैनिक राशिफल: मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आकस्मिक परेशानी आ सकती है। दोस्तों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी का सौदा करते समय सावधान रहें। गृहस्थ जीवन में आनंद अनुभव होगा।

मकर का लव राशिफल: आज प्रेमी से अनावश्यक रूप से गलत, कड़वी बातें ना करें। कुछ कहने से पहले सोच लें। वरना प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। शांत रहकर व्यवहार करें।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप खरीददारी के लिए जाएंगे। अपने मनोरंजन के लिये थोड़ा बहुत खर्च कर देना ठीक है लेकिन सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है। आज आप मनोरंजक चीजों में धन खर्च करेंगे।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। आपको कोल्ड की समस्या से परेशान कर सकती है। लेकिन आपको इस परेशानी से जल्दी ही राहत मिल जाएगी। सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: शारीरिक से रुप से अस्वस्थ रहने पर भी मानसिक स्वस्थता बनाए रखें। आज काम करने का उत्साह कम रहेगा। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों से संभलकर रहना पड़ेगा। मौज-शौक तथा घूमने- फिरने के पीछे धन खर्च होगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज पार्टनर के साथ पार्टी करेंगे। अपने साथी के साथ किसी ऐसी जगह मिलने का कार्यक्रम बनाएं, जहां पर कोई व्यवधान ना हो।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। इसका फल आपको पदोन्नति के रूप में मिलेगा। आप बहुत दिन से केवल अपने काम में ही व्यस्त हैं। इसलिए थोड़ा घूमने का भी समय निकालिए।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर के सामने ना बैठें। अपनी आंखों को आराम दें। अगर परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाएं।

मीन का दैनिक राशिफल: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हैं। नकारात्मकता बढ़ेगी। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी महिला मित्र की मदद से काम पूरा होगा।

मीन का लव राशिफल: आज आप अपनी घरेलू व रोमांटिक जीवन में तालमेल कर पाएंगे। आज पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। माता-पिता का आपको सहयोग मिलेगा। घर में पार्टनर की मानी जा सकती है।

मीन का वित्त राशिफल: आपकी नई सोच से आपको फायदा हो सकता है। जो कारोबारी शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आपकी आर्थिक कठिनाइयां खत्म होगी।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: खाने-पीने में सावधानी बरतें। पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। अपने खान-पान पर भी अवश्य ध्यान दें। खाने का बाद घूमने की आदत डालें। इससे आपको पाचन क्रिया की परेशानी से निजात मिल जाएगा।

First Published on October 11, 2018 4:42 am