राशिफल, 10 अक्टूबर: मेष राशि वाले रहें सावधान, सिंह राशि वाले ले पाएंगे आर्थिक निर्णय

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 10 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आज 10 अक्टूबर है आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारें- मेष का दैनिक राशिफल: परिवार एवं दांपत्यजीवन में सुख- संतोष का अनुभव करेंगे। दोस्तों के साथ मेल-मिलाप होगा। संपत्ति के बड़े सौदे को पक्का कर पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कारोबार ठीक चलेगा। मेष का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपनी पर अड़े रहने की बजाय समझौते का रास्ता अपनाएंगे। यह मुद्दा आपके पार्टनर के लिए बहुत अहमियत रखता है। मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आप आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर रहेंगे। आपको किसी से आज धन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। आज आप खर्चे और आय का ठीक से लेखा-जोखा कर लें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको चोट लगने की संभावना है। इसलिए आपकी बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के संकेत हैं। आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है बस सावधानी बरतें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: पार्टी व पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। बड़ों के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। आज वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। गलतफहमी पैदा हो सकती है। दुर्घटना से बचें।वृषभ का लव राशिफल: आज आप अपनी लव लाइफ को आगे ले जाने के बारे में सोच-विचार करेंगे। इसके चलते आप अपने घर पर रिश्ते की बात कर सकते हैं। आज आपको अपने प्यार के रिश्ते में अचरज भरी बातें देखने को मिलेंगी। आज आप अपने पार्टनर पर भरोसा बनायें रखें। वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान खरीदेंगे। हो सकता है कि आपको इनकी इतनी जरूरत ना हो। इन्हें खरीदने से पहलने सोच-विचार कर लें कि यह जरूरी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फालतू में पैसा बर्बाद ना करें। वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। खुद के लिए समय निकालकर घूमने जाइए। आज कल के कार्य और जीवनशौली में दबाव और तनाव के कारण हम मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए आप कुछ समय जरूर निकालें। ताकि आपको शांति मिलें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। दूसरों की भावना का ख्याल रखें। किसी के साथ विवाद करने से बचें। चोट लग सकती है, इसलिए आज आप सावधानी बरतें। किसी को आप अपनी बोली के जरिए ठेस पहुंचा सकते है। प्रियजनों से मुलाकात होगी। मिथुन का लव राशिफल: आज आप प्रेमी के साथ खूब बातचीत करेंगे। इस दौरान आप प्रेमी के बारे में बहुत सारी नई बातें जान पाएंगे। आप अपने संपूर्ण विकास के लिए कुछ अच्छे निर्णय लेंगे। पार्टनर के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको अपनी पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आपने कुछ वित्तीय परेशानियों से निजात पा ली है। आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने से ऐसा संभव हो पाया। आपको अपने धन को लेकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने से बचें। मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज इस समस्या से राहत मिलेगी। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी मगर अपने खान-पान और कसरत पर अवश्य ध्यान दें। करसत करने से आप स्वस्थ्य रहेंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज मानसिक तनाव रहेगा। कार्य में परेशानी बढ़ने से सरदर्द रहेगा। परिवार में सदस्यों के साथ उग्र वाद-विवाद होगा। महिला मित्रों से सावधान रहें, विश्वासघात मिल सकता है। अनिद्रा से परेशान रहेंगे। जोखिम-जमानत के कार्य टालें। कर्क का लव राशिफल: आप ऑफिस में किसी के साथ संबंध को लेकर सुर्खियों में रहेंगे। आप यह जान लें कि यह ऑफिस में ठीक नहीं है। यह आपके करियर के लिए परेशानी भरा हो सकता है। वह आपके कैरियर के लिए स्थायी साबित नहीं होगा। कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आज आप आसानी से कारोबार में मुनाफा कमा पाएंगे। सितारे आपके पक्ष में है। इसलिए आज जो काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। समझदारी से धन खर्च कीजिए। कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। रोजमर्रा के काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आज आपको बेहद सतर्क रहकर अपना एक-एक कदम रखना होगा। आज आपके पैर में चोट लग सकती है इसलिए देखकर चलें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज तन-मन से स्वस्थ रहेंगे। भाई- बंधुओं के साथ के सम्बंध अच्छा रहेंगे। निर्धारित कार्य पूरे होंगे। छोटा प्रवास होगा। भाग्यवृद्धि के लिए अवसर सामने आएगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। घर पर गेस्ट आ सकते हैं। सिंह का लव राशिफल: जो लोग आज प्रेमी को प्रजोप करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। आज प्रेम के क्षेत्र में आपको उतनी सफलता न मिलेगी, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताइए। जल्द ही आपका कठिन समय समाप्त हो जाएगा। सिंह का वित्त राशिफल: आज आप बड़ा आर्थिक निर्णय ले पाएंगे। सही और तत्पर निर्णय आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। अपने साथी की बात सुने जो आपको इस कार्य में मदद कर रहा है। कोई बड़ी पूंजी लगाने से पहले बाजार को ठीक से समझ लें। सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बीमारी से राहत मिलेगी। आपकी तबियत में सुधार होगा। आप खान-पान और अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं जिससे आपको फायदा मिलेगा। इससे आपके पेट को आराम मिलेगा और किसी बड़ी बीमारी से बचाव भी होगा।

कन्या का दैनिक राशिफल: किसी गलतफहमी के कारण पारिवारिक सदस्यों के बाच मनमुटाव हो सकता है। अनावश्यक खर्च से बचें। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। बौद्धिक चर्चा के दौरान विवाद ना हो इसका ध्यान रखें। किसी के साथ सोच-समझकर मजाक करें। यात्रा की संभावना है। कन्या का लव राशिफल: आप सोच रहे हैं कि आपके संबंध सही चल रहे हैं लेकिन आपको अपने साथी की भावनाओं को ठीक से समझना चाहिए। वरना बाद में आपको कोई झटका लगें। सोच-समझ कर फैसला करें यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। कन्या का वित्त राशिफल: आज कारोबार में तरक्की की संभावना है। आज आपको आर्थिक सलाहकार करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी निवेश संबंधी मामले को लेकर आप उलझन में रहेंगे। सोच-समझकर कोई फैसला करें।कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में व्यस्त रहेंगे। इससे आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंग। काम के साथ-साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। माता की सेहत में सुधार आएगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलने से काम जल्दी पूरा होगा।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे। दृढ़ विचार और आत्मविश्वास से कार्य पूरे कर सकेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ मेल-मिलाप बढ़ेगा। मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा। डूबा हुआ पैसा मिलने से खुशी मिलेगी। तुला का लव राशिफल: आज आपकी किसी आकर्षक व्यक्ति से कार्यस्थल पर मुलाकात होगी। यह मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित होगी। कार्यस्थल पर किसी तरह का रोमांस करने से बचें। वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बाहर रोमांस को ज्यादा तूल देने से बचें। तुला का वित्त राशिफल: आप बहुत दिनों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। अब जाकर आपका यह सपना पूरा होने वाला है। आप इस सप्ताह अपने आर्थिक क्षमता के हिसाब से नई कार खरीद पाएंगे। आप अब कार शोरूम में नई कार देखना शुरू करेंगे। तुला का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को त्वचा संबंधी प्रॉब्लम है उनके लिए आज का दिन परेशानी भरा रहेगा। काम में अधिक व्यस्त होने से आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। इससे आपकी त्वचा संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। आप लापरवाही ना बरतें और इसका जल्द ईलाज कराएं।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: विदेश से लाभ मिलेगा। मित्रों से लाभ होगा। मनोरंजन में खर्च बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी से दूर रहें। महिला मित्रों से सावधान रहें। वृश्चिक का लव राशिफल: पंसद के अनुसार काम करेंगे। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। वृश्चिक का वित्त राशिफल: सोच-समझकर करें कोई फैसला। योजना के मुताबिक काम करें। पैसा निवेश करने से पहले उस काम की पूरी जानकारी रखें। वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: काम करने की शक्ति कम रहेगी। थकावट महसूस करेंगे। कार्य पूरा कराने के लिए उत्साह दिखाना होगा।

धनु का दैनिक राशिफल: योजना के मुताबिक काम होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु का लव राशिफल: नए लोगों से मुलाकात होगी। आज पार्टनर की खोज पूरी हो सकती है। आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। प्रेमी आपका ख्याल रखेगा। धनु का वित्त राशिफल: आर्थिक योजना की रूपरेखा तैयार करें। लक्ष्म को निर्धारित कर मेहनत से पूरा करने में जुट जाएं। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। धनु का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर दर्द हो सकता है। काम का तनाव लेने से बचें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: नौकरी में खूब मेहनत करेंगे। इस मेहनत का फल मिलेगा। संतानों के मामले में आनंद और संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। नौकरी में पदोन्नति होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मकर का लव राशिफल: आज आप भावुक रहेंगे। साथी की ओर से हतोत्साहित हो सकते हैं। आपका साथी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, ऐसा होने की उम्मीद है। मकर का वित्त राशिफल: विदेश से गुड न्यूज मिलेगी। विदेशी ग्राहकों से लाभ मिलेगा। कारोबार में उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लग जाइए। इससे आपका लाभ बढ़ेगा। मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज तनाव की स्थिति बन सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। खुद में सकारात्मक सोच लाएं और जीवन का आनंद लें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: अस्वस्थ महसूस करेंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। काम में उत्साह का अभाव रहेगा। ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों से बहस हो सकती है। कुंभ का लव राशिफल: आज का दिन रोमांस के लिए अच्छा होगा। आपको तनाव से काफी राहत मिलेगी। पार्टनर से अच्छी खबर मिलेगी। प्रेमी का ध्यान आप पर केन्द्रित रहेगा। कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप वित्तीय योजनाएं को सही कर पाएंगे। सही निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे। सोच-समझकर कोई फैसला करें। वरना निर्णय आपको हानि पहुंचा सकता है। कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सन्तुलित भोजन लेने से आपकी सेहत ठीक रहेगी। व्यायाम करना ना भूलें ताकि आपका वजन ना बढ़ें। आलस से दूर रहें।

मीन का दैनिक राशिफल: आकस्मिक धन मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। खर्च अधिक रहेगा। अनैतिक कार्य से बचें। मीन का लव राशिफल: आज प्रेमी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आज आप प्रेमी के साथ उत्तर दिशा में जा सकते हैं। जल्द ही आप रोमांटिक छुट्टी का आनंद उठा पाएंगे। मीन का वित्त राशिफल: आज आप पैसे कमाने के नए सोर्स के बारे में विचार करेंगे। आज आपको नई बढ़िया नौकरी भी मिल सकती है। इस नौकरी से आपकी आमदनी बढ़ेगी। मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम अधिक होने से मानसिक तनाव रहेगा। धैर्य न छोड़ें और अपने चेहरे पर हंसी बरकरार रखें। खुद पर सयंम रखें। गुस्से पर काबू रखें।

First Published on October 10, 2018 3:44 am