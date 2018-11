Horoscope Today, 09 November 2018: कर्क वालों को परिवार की होगी चिंता, मकर वालों को रहेगा सिरदर्द

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 09 November 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आज शुक्रवार है। यह नवंबर महीने की 9 तारीख है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा मिलने से जीवन का आर्थिक संकट दूर हो जाता है। और वह व्यक्ति जीवन में आर्थिक तरक्की के मार्ग पर चलने लगता है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। आज के दिन आप कहीं घूमने जाने वाले हैं। आपकी यह यात्रा परिवार के सदस्यों के साथ होगी। आप इसे बहुत ही एंजॉव करेंगे। यात्रा से नए अनुभव हासिल होंगे।

मेष का लव राशिफल: पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आपको क्रोध करने से बचना होगा। आप उनसे आराम से बात कीजिए। रिश्ते में कोई दरार मत आने दें।

मेष का वित्त राशिफल: वित्तीय लिहाज से आज का दिन अच्छा है। धनलाभ का योग है। कोई रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। इससे आपके परिवार में काफी खुशियों भरा माहौल होगा।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: सामान्य तौर पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। थकावट का अनुभव करेंगे। आपको आज लंबे समय तक काम करने से बचना होगा। घर पर समय बिताएं।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आपका घर पर मन नहीं लगेगा। आप किसी दोस्त से मिलने जा सकते हैं। उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आपस में खूब बातें करेंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। उनके कामों में उनकी मदद करेंगे। इससे उन्हें काफी खुशी मिलेगी। आप दोनों शाम को घूमने भी जा सकते हैं।

वृषभ का वित्त राशिफल: आप अपनी वित्तीय हालात को लेकर परेशान हैं। आप अपनी आय में बढ़ोत्तरी चाहते हैं। बहुत घबराएं नहीं। थोड़ा धर्य रखें। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको ठंडी चीजों के सेवन से बचना होगा। ऐसा ना करने पर आपको जुकाम हो सकता है। इसलिए इसके प्रति सतर्क हो जाएं। देर रात तक बाहर ना रहें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: परिवार में कुछ विवाद हो सकता है। आप कोशिश करें कि इसे बातचीत से सुलझा लिया जाए। आपको सामने वाले की शिकायत को ध्यान से सुनना होगा।

मिथुन का लव राशिफल: सिंगल लोग आज के दिन परेशान रहेंगे। आप काफी समय से एक पार्टनर की जरूरत महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आपको अपने काम में मन लगाना चाहिए।

मिथुन का वित्त राशिफल: आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर कुछ परेशान रहेंगे। हाल के दिनों में आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिला है। खैर, आगे की योजनाओं पर काम करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आप पिछले कुछ दिनों से अपने खान-पान में काफी लापरवाही कर रहे हैं। आपकी सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि समय से भोजन करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आपको अपने परिवार के बारे में चिंता होगी। हालांकि इसकी कोई खास वजह नहीं होगी। ऐसे में बेवजह खुद को परेशान ना करें। वर्तमान को बेहतर बनाएं।

कर्क का लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। आप उन्हें धोखा मत दीजिए। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से बचिए। परिवार का महत्व समझें।

कर्क का वित्त राशिफल: आज के दिन आपके हाथ कोई नया प्रोजेक्ट लगने वाला है। आप इसे पाकर काफी खुश होंगे। हालांकि यह काफी जिम्मेदारी भरा काम होगा। इस पर मेहनत करें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: माता-पिता का ध्यान रखें। पिता जी की तबीयत कुछ बिगड़ सकती है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें समय पर दवा दिलाएं और आराम दें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आप आज के दिन काफी बोर होने वाले हैं। आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी जिनसे मिलना चाहते थे। खैर, इस खाली समय का कुछ लाभ उठाना सीकें

सिंह का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों आ सकती हैं। पार्टनर को आप पर शक हो सकता है। आपको इस गलतफहमी को जल्द ही दूर कर देना चाहिए।

सिंह का वित्त राशिफल: बिजनसे काफी अच्छा चल रहा है। यह आपकी मेहनत का नतीजा है। इस समय किसी भी तरह की लापरवाही न करें। बाजार के हिसाब से काम करते रहें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आप किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। आपको आराम से काम करना चाहिए। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। सावधान रहें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपकी यह जरूरत किसी दोस्त के जरिए पूरी होगी। आपको दोस्ती की महत्व समझ में आ जाएगा।

कन्या का लव राशिफल: किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए होगी। आपको अच्छा लगेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: पूरे दिन आप काम में व्यस्त रहेंगे। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस यात्रा से आपको अपना बिजनेस नेटवर्क फैलाने में मदद मिलेगी।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपका पेट कुछ खराब हो सकता है। गैस की समस्या होगी। इसलिए अत्यधिक तला-भूना ना खाएं। साथ ही बाहर का खाने से भी परहेज करना होगा।

तुला का दैनिक राशिफल: किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। वह मित्र आपके घर आएगा। इससे घर में खुशियों भरा माहौल होगा। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे।

तुला का लव राशिफल: इस राशि के सिंगल जातक आज के दिन प्रपोज करने वाले हैं। आपको ऐसा करने में घबराना नहीं चाहिए। आप एक तहजीब के साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: किसी अनजान स्रोत से धनलाभ होने वाला है। आपको इससे काफी आश्चर्य होगा। इस धन से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आप काफी प्रसन्न होंगे।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आप कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना करें। एक्सरसाइज नियमीत रूप से करें। लापरवाही से अच्छी सेहत नहीं मिलने वाली है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इससे आपको काफी सुकून मिलेगा। इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: किसी समारोह में हिस्सा लेने जाएंगे। यहां पर आपकी खूबसूरती की काफी तारीफ होगी। कोई शख्स आपको प्रेम प्रस्ताव में दे सकता है। आपको अच्छा लगेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आप कोई अहम वित्तीय फैसला न लें। साथ ही किसी जानकार से बात करके ही कोई कदम उठाएं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। परेशान ना हो लेकिन सावधानी का पालन करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आप आज के दिन कुछ परेशान हो सकते हैं। आपकी योजनाएं असफल होती नजर आएंगी। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। आपको धैर्य रखना होगा।

धनु का लव राशिफल: आप अपने पार्टनर को मिस करेंगे। आपका पार्टनर किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। आप परेशान ना हों। जल्द ही आपकी उनसे मुलाकात होगी।

धनु का वित्त राशिफल: कोई खोई हुई वस्तु वापस मिलेगी। आप इससे काफी खुश होंगे। मजेदार बात यह है कि यह वस्तु घर में ही कहीं होगी। आगे से सावधान रहें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी सेहत में काफी सुधार आने वाला है। आप की तबीयत ठीक होती नजर आएगी।

मकर का दैनिक राशिफल: इस राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यह आपकी मेहनत का ही नतीजा है।

मकर का लव राशिफल: आपको किसी शख्स से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। आप इससे काफी आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि उस शख्स से आपने ऐसी उम्मीद नहीं की हुई होगी।

मकर का वित्त राशिफल: आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में विचार करने की जरूरत है। हाल के दिनों में काफी धन खर्च हुआ है। अब आपको बचत करने की योजना बनानी चाहिए।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक कम्प्यूटर के सामने बैठकर काम ना करें। बीच-बीच में ब्रेक लेना बेहतर होगा।

कुंभ का दैनिक राशिफल: परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप भी इनका हिस्सा बनिए। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। उनसे बातें कीजिए। अपना अनुभव साझा कीजिए।

कुंभ का लव राशिफल: आप पार्टनर से ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं। आपका रिश्ता पिछले कई दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि काफी सोच-समझकर कदम उठाएं।

कुंभ का वित्त राशिफल: किसी तरह के वित्तीय झांसे में आने से बचें। कोई आपको लालच देकर ठग सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। सतर्क रहें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देना चाहिए। आपकी लापरवाही से समस्या गंभीर हो गई है। अत्यधिक तैलीय चीजों के सेवन से बचें।

मीन का दैनिक राशिफल: आपके दिमाग में कोई योजना चल रही है। आपको इसे अपने परिजनों से साझा करना चाहिए। आप उनसे राय लीजिए। इसके बाद ही कोई फैसला करें।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर का साथ मिलेगा। आप उनके साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। लेकिन उसे नजरअंदाज कर दें।

मीन का वित्त राशिफल: बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलने वाला है। आप दोनों की योजना आज रंग लाएगी। आपको सब काफी खुश होंगे। आगे के लिए कोई प्लान बनाइए।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: दवाएं समय पर खाएं। इन्हें बीच में ही ना छोड़ें। इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए सावधान हो जाएं। ऐसी कोई लापरवाही मंहगी पड़ेगी।

First Published on November 9, 2018 5:36 am